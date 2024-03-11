РФ ударила по окраине Дергачей – Задоренко призвал не покидать укрытия

Армия РФ ударила по окрестностям города Дергачи на Харьковщины.

«Враг нанес два удара по окрестностям Дергачей. Информация о пострадавших и разрушениях выясняется. Соблюдайте меры предосторожности. В ближайшее время не покидайте укрытий!», — сообщил начальник Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко.

Напомним, около 12:30 взрыв был слышен в Харькове. Быть в укрытиях жителей Харькова и области призывали начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельники мэр Дергачей Вячеслав Задоренко.