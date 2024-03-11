РФ ударила по окраине Дергачей – Задоренко призвал не покидать укрытия
Армия РФ ударила по окрестностям города Дергачи на Харьковщины.
«Враг нанес два удара по окрестностям Дергачей. Информация о пострадавших и разрушениях выясняется. Соблюдайте меры предосторожности. В ближайшее время не покидайте укрытий!», — сообщил начальник Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко.
Напомним, около 12:30 взрыв был слышен в Харькове. Быть в укрытиях жителей Харькова и области призывали начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельники мэр Дергачей Вячеслав Задоренко.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: Дергачи, задоренко, рф, удар, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 11 марта 2024 в 12:45;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Армия РФ ударила по окрестностям города Дергачи на Харьковщины.".