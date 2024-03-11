РФ вдарила по околиці Дергачів – Задоренко закликав не покидати укриття

Армія РФ вдарила по околицях міста Дергачі на Харківщині.

«Ворог завдав два удари по околицях Дергачів. Інформація щодо постраждалих та руйнувань з’ясовується. Дотримуйтесь заходів безпеки. Найближчим часом не покидайте укриттів!”, – повідомив начальник Дергачівської міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко.

Нагадаємо, близько 12:30 вибух було чутно у Харкові. Бути у укриттях мешканців Харкова та області закликали начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник мер Дергачів Вячеслав Задоренко.