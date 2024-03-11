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Удар РФ по Дергачівщині: попередньо, постраждалих і руйнувань немає

Суспільство 13:15   11.03.2024
Вікторія Яковенко
Удар РФ по Дергачівщині: попередньо, постраждалих і руйнувань немає

Поранених та руйнувань внаслідок ударів РФ немає, повідомив попередню інформацію начальник Дергачівської міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко.

«Прильоти» прийшлися за межами міста. Небезпека залишається високою через активність російських розвідувальних безпілотників над територією громади. Дотримуйтесь заходів безпеки, не ігноруйте сигналів повітряної тривоги!», – зазначив Задоренко.

Нагадаємо, близько 12:30 вибух було чутно у Харкові. Бути у укриттях мешканців Харкова та області закликали начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник мер Дергачів Вячеслав Задоренко. Пізніше Задоренко повідомив, що армія РФ вдарила по околицях міста Дергачі.

Автор: Вікторія Яковенко
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Ви читали новину: «Удар РФ по Дергачівщині: попередньо, постраждалих і руйнувань немає»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 11 Березня 2024 в 13:15;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поранених та руйнувань внаслідок ударів РФ немає, повідомив попередню інформацію начальник Дергачівської міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко.".