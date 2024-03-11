Удар РФ по Дергачівщині: попередньо, постраждалих і руйнувань немає

Поранених та руйнувань внаслідок ударів РФ немає, повідомив попередню інформацію начальник Дергачівської міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко.

«Прильоти» прийшлися за межами міста. Небезпека залишається високою через активність російських розвідувальних безпілотників над територією громади. Дотримуйтесь заходів безпеки, не ігноруйте сигналів повітряної тривоги!», – зазначив Задоренко.

Нагадаємо, близько 12:30 вибух було чутно у Харкові. Бути у укриттях мешканців Харкова та області закликали начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник мер Дергачів Вячеслав Задоренко. Пізніше Задоренко повідомив, що армія РФ вдарила по околицях міста Дергачі.