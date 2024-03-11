Места ударов по Волчанску, где пострадала женщина, показала прокуратура (фото)

Последствия артобстрелов города Волчанск 11 марта, в результате одного из которых пострадала женщина, показала Харьковская областная прокуратура.

По данным ведомства, первый обстрел был около 10:20. Повреждены жилые дома, хозяйственные постройки и авто.

В 13:25 оккупанты продолжили бить по городу. Получила ранения 66-летняя женщина, ее госпитализировали.

Начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УКУ).



Фото: Харьковская облпрокуратура

Ранее начальник ХОВА Олег Синегубов сообщал, что около 13:30 в результате обстрела Волчанска была ранена 70-летняя женщина и повреждены восемь частных домов.