Места ударов по Волчанску, где пострадала женщина, показала прокуратура (фото)
Фото: Харьковская облпрокуратура
Последствия артобстрелов города Волчанск 11 марта, в результате одного из которых пострадала женщина, показала Харьковская областная прокуратура.
По данным ведомства, первый обстрел был около 10:20. Повреждены жилые дома, хозяйственные постройки и авто.
В 13:25 оккупанты продолжили бить по городу. Получила ранения 66-летняя женщина, ее госпитализировали.
Начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УКУ).
Фото: Харьковская облпрокуратура
Ранее начальник ХОВА Олег Синегубов сообщал, что около 13:30 в результате обстрела Волчанска была ранена 70-летняя женщина и повреждены восемь частных домов.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: волчанск, жінка, женщина, обстрел, пострадавшая, прокуратура, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 11 марта 2024 в 17:15;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Последствия артобстрелов города Волчанск 11 марта, в результате одного из которых пострадала женщина, показала прокуратура.".