Live
  • Пн 11.03.2024
  • Харків  -1°С
  • USD 38.14
  • EUR 41.7

Один житель Харківщини помер від грипу, а пів сотні захворіли на коронавірус

Суспільство 19:00   11.03.2024
Олена Нагорна
Один житель Харківщини помер від грипу, а пів сотні захворіли на коронавірус

За період з 4 по 10 березня на Харківщині на грип та ГРВІ (з урахуванням коронавірусу) захворіли майже 3 тисячі осіб, що на 7% менше, ніж позаминулого тижня. Одна людина померла від грипу.

Загалом було ушпиталено 138 осіб, з них 20 хворих на COVID-19, повідомляють у ДУ “Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб”.

Захворюваність на коронавірус за тиждень зросла більш ніж на 16% – зареєстровано 50 випадків (з них 31 у Харкові).

Як повідомляє пресслужба міськради, за тиждень із грипом та ГРВІ у Харкові ушпиталили 78 осіб, з них двох – до відділення реанімації та інтенсивної терапії з COVID-19.

У цілому інтенсивність епідемічного процесу нині відповідає низькому рівню.

Читайте також: Два жителі Харківщини померли від COVID-19, 3 тис. — захворіли на грип і ГРВІ

Автор: Олена Нагорна
Популярно
Вночі підморозить до -10: прогноз погоди в Харкові та області на 12 березня
Вночі підморозить до -10: прогноз погоди в Харкові та області на 12 березня
11.03.2024, 19:36
У Харкові витрачають гроші на благоустрій: 550 тис. на мульчу, 5 млн на люки
У Харкові витрачають гроші на благоустрій: 550 тис. на мульчу, 5 млн на люки
10.03.2024, 13:26
Без атак РФ, але з авіаударом та обстрілами – Генштаб про добу на Харківщині
Без атак РФ, але з авіаударом та обстрілами – Генштаб про добу на Харківщині
11.03.2024, 19:10
Один житель Харківщини помер від грипу, а пів сотні захворіли на коронавірус
Один житель Харківщини помер від грипу, а пів сотні захворіли на коронавірус
11.03.2024, 19:00
У Харкові вирішили спалити звалище біля будинків – що з цього вийшло (фото)
У Харкові вирішили спалити звалище біля будинків – що з цього вийшло (фото)
11.03.2024, 18:29
Землю на Харківщині біля кордону з РФ забрали в агрофірми заради фортифікацій
Землю на Харківщині біля кордону з РФ забрали в агрофірми заради фортифікацій
11.03.2024, 18:05

Новини за темою:

12:09
Два жителя Харківщини померли від COVID-19, 3 тис. – захворіли на грип і ГРВІ
12:27
Одна людина померла на Харківщині від COVID-19: ситуація із захворюваннями
18:23
Десятки харків’ян підхопили грип і COVID-19 – ситуація із захворюваністю
17:52
Три десятки харків’ян злягли з грипом за тиждень – захворюваність зростає
18:01
У Харкові та області стали більше хворіти на грип та ГРВІ

Ви читали новину: «Один житель Харківщини помер від грипу, а пів сотні захворіли на коронавірус»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 11 Березня 2024 в 19:00;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "За період з 4 по 10 березня на Харківщині на грип та ГРВІ (з урахуванням коронавірусу) захворіли майже 3 тисячі осіб".