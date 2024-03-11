Один житель Харківщини помер від грипу, а пів сотні захворіли на коронавірус
За період з 4 по 10 березня на Харківщині на грип та ГРВІ (з урахуванням коронавірусу) захворіли майже 3 тисячі осіб, що на 7% менше, ніж позаминулого тижня. Одна людина померла від грипу.
Загалом було ушпиталено 138 осіб, з них 20 хворих на COVID-19, повідомляють у ДУ “Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб”.
Захворюваність на коронавірус за тиждень зросла більш ніж на 16% – зареєстровано 50 випадків (з них 31 у Харкові).
Як повідомляє пресслужба міськради, за тиждень із грипом та ГРВІ у Харкові ушпиталили 78 осіб, з них двох – до відділення реанімації та інтенсивної терапії з COVID-19.
У цілому інтенсивність епідемічного процесу нині відповідає низькому рівню.
Читайте також: Два жителі Харківщини померли від COVID-19, 3 тис. — захворіли на грип і ГРВІ
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Березня 2024 в 19:00;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "За період з 4 по 10 березня на Харківщині на грип та ГРВІ (з урахуванням коронавірусу) захворіли майже 3 тисячі осіб".