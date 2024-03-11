Один житель Харьковщины умер от гриппа, а полсотни заболели коронавирусом
За период с 4 по 10 марта на Харьковщине гриппом и ОРВИ (с учетом коронавируса) заболели почти 3 тысячи человек, что на 7% меньше, чем на позапрошлой неделе. Один человек умер от гриппа.
Всего были госпитализированы 138 человек, из них 20 больных COVID-19, сообщают в ГУ «Харьковский областной центр контроля и профилактики болезней».
Заболеваемость коронавирусом за неделю выросла более чем на 16% — зарегистрировано 50 случаев (из них 31 в Харькове).
Как сообщает пресс-служба горсовета, за неделю с гриппом и ОРВИ в Харькове госпитализировали 78 человек, из них двух — в отделение реанимации и интенсивной терапии с COVID-19.
В целом интенсивность эпидемического процесса соответствует низкому уровню.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: грипп, заболеваемость, коронавирус, ОРВИ, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 11 марта 2024 в 19:00;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За период с 4 по 10 марта на Харьковщине гриппом и ОРВИ (с учетом коронавируса) заболели почти 3 тысячи человек, что на 7% меньше, чем на позапрошлой неделе. Один человек умер от гриппа.".