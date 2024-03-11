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Один житель Харьковщины умер от гриппа, а полсотни заболели коронавирусом

Общество 19:00   11.03.2024
Елена Нагорная
Один житель Харьковщины умер от гриппа, а полсотни заболели коронавирусом

За период с 4 по 10 марта на Харьковщине гриппом и ОРВИ (с учетом коронавируса) заболели почти 3 тысячи человек, что на 7% меньше, чем на позапрошлой неделе. Один человек умер от гриппа.

Всего были госпитализированы 138 человек, из них 20 больных COVID-19, сообщают в ГУ «Харьковский областной центр контроля и профилактики болезней».

Заболеваемость коронавирусом за неделю выросла более чем на 16% — зарегистрировано 50 случаев (из них 31 в Харькове).

Как сообщает пресс-служба горсовета, за неделю с гриппом и ОРВИ в Харькове госпитализировали 78 человек, из них двух — в отделение реанимации и интенсивной терапии с COVID-19.

В целом интенсивность эпидемического процесса соответствует низкому уровню.

Читайте также: Два жителя Харьковщины умерли от COVID-19, 3 тыс. – заболели гриппом и ОРВИ

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 11 марта 2024 в 19:00;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За период с 4 по 10 марта на Харьковщине гриппом и ОРВИ (с учетом коронавируса) заболели почти 3 тысячи человек, что на 7% меньше, чем на позапрошлой неделе. Один человек умер от гриппа.".