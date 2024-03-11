Сьогодні 11 березня: яке свято та день в історії

11 березня – початок Масного тижня. У 1811 році у Великій Британії почалося повстання луддитів. У 1941-му президент США Франклін Рузвельт підписав закон про ленд-ліз. У 2004-му стався найбільший теракт в історії Іспанії. У 2011-му сталася аварія на японській АЕС “Фукусіма-1”. У 2006-му в Гаазі помер експрезидент Югославії та Сербії Слободан Мілошевич. У 2020-му ВООЗ оголосила про пандемію COVID-19.

Свята та пам’ятні дати 11 березня

11 березня – початок Масного тижня. У перший день Масниці в Україні традиційно збиралися вдома та ліпили вареники з різними начинками. На головній площі населеного пункту встановлювали опудало Зими.

У світі: Міжнародний день сантехніка, День інструментів, Всесвітній день мусульманської культури, миру, діалогу та кіно.

11 березня в історії

11 березня 1811 року в англійському Ноттінгемі на одній із площ зібралися робітники, які дали обітницю зруйнувати верстати фабрикантів.

Машини “завинили” перед робітниками тим, що складали їм “конкуренцію”, позбавляючи людей звичної зайнятості та зарплати. З цієї акції протесту у Великій Британії розпочалося повстання луддитів. Свою назву рух отримав на честь напівміфічного ткача Неда Лудда (його також називали “Король Лудд” або “Генерал Лудд”). Йому приписували “героїчне” знищення двох верстатів, які робили дешеві панчохи. Дослідники так і не змогли підтвердити, що така людина насправді існувала. Однак його ім’ям надалі учасники руху підписували листи з погрозами, які надсилали фабрикантам та чиновникам.

Повстання виникло на тлі наполеонівських воєн і континентальної блокади Великої Британії, коли й без луддитів економіці країни було важко. Рух швидко поширювався та охопив усю країну. У 1811-му в країні зруйнували обладнання на вовняних та бавовноробних фабриках. Противники механізації збиралися вночі на болотах навколо промислових міст і відпрацьовували військові вправи та маневри. Також вони погоджували, які саме машини знищуватимуть, щоб досягти максимального результату для кваліфікованих робітників у тому чи іншому регіоні. Крім безпосередньо “бойових дій” проти машин, луддити організовували публічні демонстрації та писали листи з погрозами.

Щоб придушити рух луддитів, британському уряду довелося залучити армію. А крім того – запровадити смертну кару за знищення машин. У 1813 році за індустріальний саботаж стратили 17 найактивніших учасників руху. Крім того, тисячі людей отримали різні вироки – переважно їх відправляли на заслання до Австралії. Попри жорсткі заходи, окремі спалахи “війни з машинами” відбувалися протягом десятиліття – їх фіксували до 1820 року.

11 березня 1941 року президент США Франклін Рузвельт підписав закон про ленд-ліз, який раніше ухвалив Конгрес США. Детальніше.

11 березня 1990 року Верховна Рада Литовської РСР ухвалила Акт про відновлення незалежності Литви.

11 березня 2004 року стався найбільший теракт в історії Іспанії. У столиці країни Мадриді терористи підірвали чотири приміські електропоїзди. Детальніше.

11 березня 2011 року через Великий тохокуський землетрус (магнітудою 9 балів) сталася аварія на АЕС Фукусіма-1. Детальніше.

11 березня 2006 року в Гаазі помер експрезидент Югославії та Сербії Слободан Мілошевич. Детальніше.

11 березня 2020 року ВООЗ оголосила про пандемію COVID-19. Це сталося через три місяці після першого спалаху хвороби у китайському місті Ухань. Детальніше.

Церковне свято 11 березня

11 березня вшановують пам’ять святителя Софронія, патріарха Єрусалимського. Майбутній святитель з дитинства мав хист до наук, особливо – філософії. Проте найвищу мудрість шукав у монастирях та бесідах із пустельниками. Прибувши до Єрусалиму, він став духовним сином ієромонаха Йоана Мосха та віддався йому на послух. Праведники разом подорожували монастирями, записували житія і повчання тих, хто в них жив. Коли варвари стали загрожувати Олександрії, святий Патріарх Іоанн у супроводі святих Софронія та Йоана попрямував до Константинополя, але дорогою помер. Святі Йоан і Софроній з одинадцятьма іншими ченцями вирушили до Риму. У Римі преподобний Йоан помер. Його тіло Софроній доставив в Єрусалим та поховав у обителі святого Феодосія. Після смерті патріарха Модеста (у 633 чи 634 році) на престол обрали Софронія. Він керував Єрусалимською церквою протягом 10 років. Наприкінці життя святитель Софроній зі своєю паствою пережив дворічну облогу Єрусалима магометанами. Виснажені голодом християни погодилися відкрити міську браму з умовою, що противник помилує святині. Однак ця умова не була виконана, і святий Патріарх Софроній помер у глибокій скорботі про осквернення християнських святинь.

Народні прикмети

Якщо дятли активно стукають по деревах, то березень буде теплим.

Якщо випав сніг, то весна буде холодною, а літо – дощовим.

Якщо небо вночі ясне і зоряне – літо буде спекотним і з частими грозами.

Що не можна робити 11 березня

Не можна саджати декоративні дерева.

Не можна купувати або продавати яйця.

Не можна лаятися з близькими.