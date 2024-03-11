Сегодня 11 марта: какой праздник и день в истории

11 марта – начало Масленичной недели. В 1811 году в Великобритании началось восстание луддитов. В 1941-м президент США Франклин Рузвельт подписал закон о ленд-лизе. В 2004-м произошел самый большой теракт в истории Испании. В 2011-м произошла авария на японской АЭС «Фукусима-1». В 2006-м в Гааге скончался экс-президент Югославии и Сербии Слободан Милошевич. В 2020-м ВОЗ объявила о пандемии COVID-19.

Праздники и памятные даты 11 марта

11 марта – начало Масленичной недели. В первый день Масленицы в Украине традиционно собирались дома и лепили вареники с разными начинками. А на главной площади населенного пункта устанавливали чучело Зимы.

В мире: Международный день сантехника, День инструментов, Всемирный день мусульманской культуры, мира, диалога и кино.

11 марта в истории

11 марта 1811 года в английском Ноттингеме на одной из площадей собрались рабочие, давшие обет разрушить станки фабрикантов.

Машины «провинились» перед рабочими тем, что составляли им «конкуренцию», лишая людей привычной занятости и зарплаты. С этой акции протеста в Великобритании началось восстание луддитов. Свое название движение получило в честь полумифического ткача Неда Лудда (его также называли «Король Лудд» или «Генерал Лудд»). Ему приписывали «героическое» уничтожение двух станков, производивших дешевые чулки. Исследователи так и не смогли подтвердить, что такой человек на самом деле существовал. Однако его именем в дальнейшем участники движения подписывали письма с угрозами, которые посылали фабрикантам и чиновникам.

Восстание возникло на фоне наполеоновских войн и континентальной блокады Великобритании, когда и без луддитов экономике страны было тяжело. Движение быстро распространялось и охватило всю страну. В 1811-м в стране было разрушено оборудование на шерстяных и хлопчатобумажных фабриках. Противники механизации собирались ночью на болотах вокруг промышленных городов и отрабатывали военные упражнения и маневры. Также они согласовывали, какие именно машины будут уничтожать, чтобы добиться максимального результата для квалифицированных рабочих в том или ином регионе. Кроме непосредственно «боевых действий» против машин, луддиты организовывали публичные демонстрации и писали письма с угрозами.

Чтобы подавить луддитское движение, британскому правительству пришлось привлечь армию. А кроме того – ввести смертную казнь за уничтожение машин. В 1813 году за индустриальный саботаж казнили 17 наиболее активных участников движения. Кроме того, тысячи человек получили разные приговоры – преимущественно их отправляли в ссылку в Австралию. Несмотря на жесткие меры, отдельные вспышки «войны с машинами» происходили в течение десятилетия – их фиксировали вплоть до 1820 года.

11 марта 1941 года президент США Франклин Рузвельт подписал закон о ленд-лизе, который ранее принял Конгресс США. Подробнее.

11 марта 1990 года Верховный Совет Литовской ССР принял Акт о восстановлении независимости Литвы.

11 марта 2004 года произошел самый крупный теракт в истории Испании. В столице страны Мадриде террористы взорвали четыре пригородных электропоезда. Подробнее.

11 марта 2011 года из-за Великого тохокусского землетрясения (магнитудой 9 баллов) произошла авария на АЭС Фукусима-1. Подробнее.

11 марта 2006 года в Гааге скончался экс-президент Югославии и Сербии Слободан Милошевич. Подробнее.

11 марта 2020 года ВОЗ объявила о пандемии COVID-19. Это произошло через три месяца после первой вспышки болезни в китайском городе Ухань. Подробнее.

Церковный праздник 11 марта

11 марта чтят память святителя Софрония, патриарха Иерусалимского. У будущего святителя с детства был талант к наукам, особенно – философии. Однако высшую мудрость он искал в монастырях и беседах с отшельниками. Придя в Иерусалим, стал духовным сыном иеромонаха Иоанна Мосха и пошел к нему на послушание. Праведники вместе путешествовали по монастырям, записывали жития и наставления тех, кто в них жил. Когда варвары стали угрожать Александрии, святой Патриарх Иоанн в сопровождении святых Софрония и Иоанна направился в Константинополь, но по пути умер. Святые Иоанн и Софроний с одиннадцатью другими монахами отправились в Рим. В Риме преподобный Иоанн умер. Его тело Софроний доставил в Иерусалим и похоронил в обители святого Феодосия. После смерти патриарха Модеста (633 или 634 год) на престол избрали Софрония. Он руководил Иерусалимской церковью в течение 10 лет. В конце жизни святитель Софроний со своей паствой пережил двухлетнюю осаду Иерусалима магометанами. Истощенные голодом христиане согласились открыть городские ворота с условием, что противник пощадит святыни. Однако это условие не исполнили, и святой патриарх Софроний умер в глубокой скорби из-за осквернения христианских святынь.

Народные приметы

Если дятлы активно стучат по деревьям, то март будет теплым.

Если выпал снег, то весна будет холодной, а лето – дождливым.

Если небо ночью ясное и звездное – лето будет жарким и с частыми грозами.

Что нельзя делать 11 марта

Нельзя сажать декоративные деревья.

Нельзя покупать или продавать яйца.

Нельзя ругаться с близкими.