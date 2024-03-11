Коли в Харкові почнуть ремонти внутрішньоквартальних доріг – дані Терехова
Нині у фокусі – ремонти комунальних магістральних доріг Харкова з інтенсивним рухом.
Про це мер Ігор Терехов повідомив на зустрічі із колективом Українського державного університету залізничного транспорту, передає пресслужба мерії.
Міський голова зазначив, що поточний ремонт комунальних доріг триває попри брак бюджетних коштів.
“Ми коштом бюджету міста відновлюємо дороги з найінтенсивнішим рухом автомобілів та громадського транспорту. Після цього почнемо ремонт другорядних проїздів, а потім – внутрішньоквартальних вулиць і підʼїздів. Що ж стосується автодоріг державного значення, то теж постійно звертаємося до відповідних служб з приводу покращення їхнього стану. Бо це питання не благоустрою чи навіть комфорту, а насамперед логістики та інфраструктури“, — сказав Терехов.
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Нагадаємо, на сесії облради 20 лютого начальник Служби відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області Андрій Алексєєв заявив, що ситуація з автошляхами державного значення стає критичною через відсутність фінансування у 2024 році. Облрада підготувала звернення до Кабміну з проханням виділити гроші безпосередньо на Харківщину.
23 лютого в ГО “Харківський антикорупційний центр” повідомили, що обласна Служба відновлення та розвитку інфраструктури без торгів уклала два договори на ремонти доріг на більш ніж 160 мільйонів гривень. До 15 березня планують привести до ладу ділянку траси Київ-Харків, на яку скаржаться водії. Ще один договір укладено на ремонт південно-західного об’їзду Харкова.
25 лютого начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що Кабмін виділив гроші на ремонти важливих доріг в області.
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Березня 2024 в 17:35;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Нині у фокусі – ремонти комунальних магістральних доріг з інтенсивним рухом".