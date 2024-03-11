Когда в Харькове начнут ремонты внутриквартальных дорог — информация Терехова

Сейчас в фокусе — ремонт коммунальных магистральных дорог Харькова с интенсивным движением.

Об этом мэр Игорь Терехов сообщил на встрече с коллективом Украинского государственного университета железнодорожного транспорта, передает пресс-служба мэрии.

Городской голова отметил, что текущий ремонт коммунальных дорог продолжается несмотря на нехватку бюджетных средств.

«Мы за счет бюджета города восстанавливаем дороги с интенсивным движением автомобилей и общественного транспорта. После этого начнем ремонт второстепенных проездов, а затем — внутриквартальных улиц и подъездов. Что же касается автодорог государственного значения, то тоже постоянно обращаемся в соответствующие службы по поводу улучшения их состояния. Потому что это вопрос не благоустройства или даже комфорта, а прежде всего логистики и инфраструктуры», — сказал Терехов.

Напомним, на сессии облсовета 20 февраля начальник Службы восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области Андрей Алексеев заявил, что ситуация с автодорогами государственного значения становится критической из-за отсутствия финансирования в 2024 году. Облсовет подготовил обращение в Кабмин с просьбой выделить средства непосредственно на Харьковщину.

23 февраля в ОО «Харьковский антикоррупционный центр» сообщили, что областная Служба восстановления и развития инфраструктуры без торгов заключила два договора на ремонты дорог на более чем 160 миллионов гривен. До 15 марта планируют привести в порядок участок трассы Киев-Харьков, на который жалуются водители. Еще один договор заключен на ремонт юго-западного объезда Харькова.

25 февраля начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что Кабмин выделил деньги на ремонты важных дорог в области.