Вместо прогнившего. Терехов пояснил, зачем новый забор на проспекте Гагарина

Мэр Харькова Игорь Терехов на внеочередной сессии горсовета прокомментировал установку нового забора на разделительной полосе вдоль пр. Гагарина.

Предыдущее ограждение установили еще в 2011 году, отметил мэр. С тех пор оно достаточно сильно прогнило и нуждалось в значительных средствах на реставрацию.

«Мы решили установить оцинкованный забор, не требующий обслуживания. По подсчетам, в течение трех лет установленные секции полностью окупятся. Этот забор необходим там, поскольку от него зависит безопасность движения и жизни людей, потому что этот участок дороги – скоростная трасса, где высокий риск дорожно-транспортных происшествий», — отметил Игорь Терехов.