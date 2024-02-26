Харьковчанка на дне рождения любимого ударила ножом знакомого: приговор

В Харькове приговорили 53-летнюю харьковчанку, которая с ножом напала на давнего знакомого.

Речь идет о событиях июля 2022 года. Тогда в доме по улице Гагарина проходило празднование дня рождения ее сожителя. Туда также были приглашены их давние общие друзья, сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

Правоохранители добавили, что во время застолья женщина поругалась с одним из товарищей, которого знала больше 10 лет. Фигурантка схватила нож и ударила им мужчину по солнечному сплетению. Потерпевший выжил.

В суде женщина призналась в преступлении и искренне раскаялась.

Ее признали виновной по факту умышленного тяжкого телесного повреждения (ч. 1 ст. 121 УКУ). Она проведет в тюрьме пять лет.