Харьковчанка на дне рождения любимого ударила ножом знакомого: приговор
Фото: id-legalgroup.com
В Харькове приговорили 53-летнюю харьковчанку, которая с ножом напала на давнего знакомого.
Речь идет о событиях июля 2022 года. Тогда в доме по улице Гагарина проходило празднование дня рождения ее сожителя. Туда также были приглашены их давние общие друзья, сообщили в Харьковской областной прокуратуре.
Правоохранители добавили, что во время застолья женщина поругалась с одним из товарищей, которого знала больше 10 лет. Фигурантка схватила нож и ударила им мужчину по солнечному сплетению. Потерпевший выжил.
В суде женщина призналась в преступлении и искренне раскаялась.
Ее признали виновной по факту умышленного тяжкого телесного повреждения (ч. 1 ст. 121 УКУ). Она проведет в тюрьме пять лет.
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- • Дата публикации материала: 26 февраля 2024 в 11:12;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове приговорили 53-летнюю харьковчанку, которая с ножом напала на давнего знакомого. ".