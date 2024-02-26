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Харьковчанка на дне рождения любимого ударила ножом знакомого: приговор

Общество 11:12   26.02.2024
Виктория Яковенко
Харьковчанка на дне рождения любимого ударила ножом знакомого: приговор Фото: id-legalgroup.com

В Харькове приговорили 53-летнюю харьковчанку, которая с ножом напала на давнего знакомого. 

Речь идет о событиях июля 2022 года. Тогда в доме по улице Гагарина проходило празднование дня рождения ее сожителя. Туда также были приглашены их давние общие друзья, сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

Правоохранители добавили, что во время застолья женщина поругалась с одним из товарищей, которого знала больше 10 лет. Фигурантка схватила нож и ударила им мужчину по солнечному сплетению. Потерпевший выжил.

В суде женщина призналась в преступлении и искренне раскаялась.

Ее признали виновной по факту умышленного тяжкого телесного повреждения (ч. 1 ст. 121 УКУ). Она проведет в тюрьме пять лет.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 26 февраля 2024 в 11:12;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове приговорили 53-летнюю харьковчанку, которая с ножом напала на давнего знакомого. ".