На Харьковщине женщина пожаловалась на мужа-обидчика: у него нашли гранаты

Правоохранители на Харьковщине обнаружили у 40-летнего домашнего обидчика гранаты и оружие.

17 февраля к копам обратилась 45-летняя женщина и сообщили, что ее муж выражается нецензурной бранью и угрожает ей физической расправой, рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

«Полицейские установили, что мужчина совершает в отношении жены домашнее насилие психологического характера и вынесли срочное запретительное предписание в отношении нарушителя. В ходе разговора полицейские выяснили, что мужчина хранит дома две гранаты иностранного происхождения и штык-нож от АК-74», — отметили в полиции.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УКУ. Фигуранту грозит от 3 до 7 лет тюрьмы.

Читайте также: Харьковчанин может сесть в тюрьму за издевательства над 82-летним отцом