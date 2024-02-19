На Харьковщине женщина пожаловалась на мужа-обидчика: у него нашли гранаты
Правоохранители на Харьковщине обнаружили у 40-летнего домашнего обидчика гранаты и оружие.
17 февраля к копам обратилась 45-летняя женщина и сообщили, что ее муж выражается нецензурной бранью и угрожает ей физической расправой, рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
«Полицейские установили, что мужчина совершает в отношении жены домашнее насилие психологического характера и вынесли срочное запретительное предписание в отношении нарушителя. В ходе разговора полицейские выяснили, что мужчина хранит дома две гранаты иностранного происхождения и штык-нож от АК-74», — отметили в полиции.
Следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УКУ. Фигуранту грозит от 3 до 7 лет тюрьмы.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: гранаты, жена, муж, обидчик, оружие, полиция, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 19 февраля 2024 в 12:50;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители на Харьковщине обнаружили у 40-летнего домашнего обидчика гранаты и оружие.".