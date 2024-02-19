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На Харьковщине женщина пожаловалась на мужа-обидчика: у него нашли гранаты

Общество 12:50   19.02.2024
Виктория Яковенко
На Харьковщине женщина пожаловалась на мужа-обидчика: у него нашли гранаты Фото: ГУНП в Харьковской области

Правоохранители на Харьковщине обнаружили у 40-летнего домашнего обидчика гранаты и оружие.

17 февраля к копам обратилась 45-летняя женщина и сообщили, что ее муж выражается нецензурной бранью и угрожает ей физической расправой, рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

«Полицейские установили, что мужчина совершает в отношении жены домашнее насилие психологического характера и вынесли срочное запретительное предписание в отношении нарушителя. В ходе разговора полицейские выяснили, что мужчина хранит дома две гранаты иностранного происхождения и штык-нож от АК-74», — отметили в полиции.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УКУ. Фигуранту грозит от 3 до 7 лет тюрьмы.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 19 февраля 2024 в 12:50;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители на Харьковщине обнаружили у 40-летнего домашнего обидчика гранаты и оружие.".