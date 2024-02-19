На Харківщині жінка поскаржилась на чоловіка-кривдника: у нього були гранати

Правоохоронці на Харківщині виявили у 40-річного домашнього кривдника гранати і зброю.

17 лютого до копів звернулася 45-річна жінка та повідомили, що її чоловік висловлюється нецензурною лайкою та погрожує їй фізичною розправою, розповіли у ГУ Нацполіції в Харківській області.

«Поліцейські встановили, що чоловік вчиняє стосовно дружини домашнє насильство психологічного характеру і винесли терміновий заборонний припис щодо порушника. Під час розмови поліцейські з’ясували, що чоловік зберігає вдома дві гранати іноземного походження та штик-ніж від АК-74», – зазначили у поліції.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) ККУ. Фігуранту загрожує від 3 до 7 років тюрми.