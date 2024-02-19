Live
  • Пн 19.02.2024
    • Харків
  •   0°С
  • USD 37.97
  • EUR 40.89

На Харківщині жінка поскаржилась на чоловіка-кривдника: у нього були гранати

Суспільство 12:50   19.02.2024
Вікторія Яковенко
На Харківщині жінка поскаржилась на чоловіка-кривдника: у нього були гранати Фото: ГУНП в Харківській області

Правоохоронці на Харківщині виявили у 40-річного домашнього кривдника гранати і зброю.

17 лютого до копів звернулася 45-річна жінка та повідомили, що її чоловік висловлюється нецензурною лайкою та погрожує їй фізичною розправою, розповіли у ГУ Нацполіції в Харківській області.

«Поліцейські встановили, що чоловік вчиняє стосовно дружини домашнє насильство психологічного характеру і винесли терміновий заборонний припис щодо порушника. Під час розмови поліцейські з’ясували, що чоловік зберігає вдома дві гранати іноземного походження та штик-ніж від АК-74», – зазначили у поліції.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) ККУ. Фігуранту загрожує від 3 до 7 років тюрми.

Читайте також: Харків’янин може сісти в тюрму за знущання над 82-річним батьком

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Масштабні знеструмлення на Харківщині через обстріли: де немає світла
Масштабні знеструмлення на Харківщині через обстріли: де немає світла
19.02.2024, 13:43
Головні новини Харкова 18.02: фільм харків’янина отримав кінопремію BAFTA
Головні новини Харкова 18.02: фільм харків’янина отримав кінопремію BAFTA
18.02.2024, 21:45
Росіяни вдарили по підприємству у Вовчанську: поранені охоронці (фото)
Росіяни вдарили по підприємству у Вовчанську: поранені охоронці (фото)
19.02.2024, 13:07
На Харківщині жінка поскаржилась на чоловіка-кривдника: у нього були гранати
На Харківщині жінка поскаржилась на чоловіка-кривдника: у нього були гранати
19.02.2024, 12:50
На Харківщині викрили трьох зрадників, які знущались над 16-річним (відео)
На Харківщині викрили трьох зрадників, які знущались над 16-річним (відео)
19.02.2024, 11:58
Орангутан Кузя повернувся в харківський екопарк після 2-х років еміграції
Орангутан Кузя повернувся в харківський екопарк після 2-х років еміграції
19.02.2024, 12:26

Новини за темою:

17:23
Харків’янина, який торгував зброєю, гранатами і вибухівкою, судитимуть
12:19
Знайшли гранати і принесли в авто. Подробиці смертельного підриву на Ізюмщині
13:10
Склад вибухівок і боєприпасів знайшли вдома у мешканця Чугуївщини (фото)
15:58
10 кг пороху: у мешканця Харківщини знайшли широкий асортимент боєприпасів
14:46
На Харківщині чоловік зберігав удома гранати, залишені окупантами

Ви читали новину: «На Харківщині жінка поскаржилась на чоловіка-кривдника: у нього були гранати»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 19 Лютого 2024 в 12:50;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці на Харківщині виявили у 40-річного домашнього кривдника гранати і зброю.".