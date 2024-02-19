На Харківщині жінка поскаржилась на чоловіка-кривдника: у нього були гранати
Правоохоронці на Харківщині виявили у 40-річного домашнього кривдника гранати і зброю.
17 лютого до копів звернулася 45-річна жінка та повідомили, що її чоловік висловлюється нецензурною лайкою та погрожує їй фізичною розправою, розповіли у ГУ Нацполіції в Харківській області.
«Поліцейські встановили, що чоловік вчиняє стосовно дружини домашнє насильство психологічного характеру і винесли терміновий заборонний припис щодо порушника. Під час розмови поліцейські з’ясували, що чоловік зберігає вдома дві гранати іноземного походження та штик-ніж від АК-74», – зазначили у поліції.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) ККУ. Фігуранту загрожує від 3 до 7 років тюрми.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: гранаты, жена, муж, обидчик, оружие, поліція, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Лютого 2024 в 12:50;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці на Харківщині виявили у 40-річного домашнього кривдника гранати і зброю.".