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Харків’янин може сісти в тюрму за знущання над 82-річним батьком

Суспільство 17:40   11.01.2024
Олена Нагорна
Харків’янин може сісти в тюрму за знущання над 82-річним батьком

У Харкові правоохоронці повідомили про підозру у домашньому насильстві 51-річному чоловікові, який у стані сп’яніння постійно провокував конфлікти зі своїм 82-річним батьком, принижував його та вимагав гроші на випивку.

Раніше щодо чоловіка склали три адмінпротоколи, а суд призначав йому покарання у вигляді штрафу, громадських робіт та адмінарешту строком на п’ять діб. Однак це не подіяло – чоловік продовжив знущатися з батька, повідомляють у ГУ Нацполіції в Харківській області.

1 січня було відкрито кримінальне провадження за ст. 126-1 (домашнє насильство) ККУ. Чоловіку повідомили про підозру. Йому загрожує до двох років тюрми.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 11 Січня 2024 в 17:40;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові правоохоронці повідомили про підозру у домашньому насильстві 51-річному чоловікові, який у стані сп’яніння постійно провокував конфлікти зі своїм 82-річним батьком, принижував його та вимагав гроші на випивку.".