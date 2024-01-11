Харків’янин може сісти в тюрму за знущання над 82-річним батьком

У Харкові правоохоронці повідомили про підозру у домашньому насильстві 51-річному чоловікові, який у стані сп’яніння постійно провокував конфлікти зі своїм 82-річним батьком, принижував його та вимагав гроші на випивку.

Раніше щодо чоловіка склали три адмінпротоколи, а суд призначав йому покарання у вигляді штрафу, громадських робіт та адмінарешту строком на п’ять діб. Однак це не подіяло – чоловік продовжив знущатися з батька, повідомляють у ГУ Нацполіції в Харківській області.

1 січня було відкрито кримінальне провадження за ст. 126-1 (домашнє насильство) ККУ. Чоловіку повідомили про підозру. Йому загрожує до двох років тюрми.