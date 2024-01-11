Харків’янин може сісти в тюрму за знущання над 82-річним батьком
У Харкові правоохоронці повідомили про підозру у домашньому насильстві 51-річному чоловікові, який у стані сп’яніння постійно провокував конфлікти зі своїм 82-річним батьком, принижував його та вимагав гроші на випивку.
Раніше щодо чоловіка склали три адмінпротоколи, а суд призначав йому покарання у вигляді штрафу, громадських робіт та адмінарешту строком на п’ять діб. Однак це не подіяло – чоловік продовжив знущатися з батька, повідомляють у ГУ Нацполіції в Харківській області.
1 січня було відкрито кримінальне провадження за ст. 126-1 (домашнє насильство) ККУ. Чоловіку повідомили про підозру. Йому загрожує до двох років тюрми.
Читайте також: Двох дітей забрали у харків’янки: подробиці
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: домашнее насилие, поліція, Харків;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Харків’янин може сісти в тюрму за знущання над 82-річним батьком»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 11 Січня 2024 в 17:40;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові правоохоронці повідомили про підозру у домашньому насильстві 51-річному чоловікові, який у стані сп’яніння постійно провокував конфлікти зі своїм 82-річним батьком, принижував його та вимагав гроші на випивку.".