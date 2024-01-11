Харьковчанин может сесть в тюрьму за издевательства над 82-летним отцом
В Харькове правоохранители сообщили о подозрении в домашнем насилии 51-летнему мужчине, который в состоянии опьянения постоянно провоцировал конфликты со своим 82-летним отцом, унижал его и требовал деньги на выпивку.
Ранее в отношении мужчины составили три админпротокола, а суд назначал ему наказание в виде штрафа, общественных работ и админареста сроком на 5 суток. Однако это не подействовало — мужчина продолжил издеваться над отцом, сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
1 января было открыто уголовное производство по ст. 126-1 (домашнее насилие) УКУ. Мужчине сообщили о подозрении. Ему грозит до двух лет тюрьмы.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: домашнее насилие, полиция, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 11 января 2024 в 17:40;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове правоохранители сообщили о подозрении в домашнем насилии 51-летнему мужчине, который в состоянии опьянения постоянно провоцировал конфликты со своим 82-летним отцом, унижал его и требовал деньги на выпивку.".