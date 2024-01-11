Двоих детей забрали у харьковчанки: подробности

В Харькове правоохранители изъяли у 34-летней матери двоих детей.

Как рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области, 10 января правоохранители и соцработники выявили 34-летнюю мать, которая ведет асоциальный образ жизни и уклоняется от исполнения своих родительских обязанностей.

Во время проверки копы установили, что в квартире в Слободском районе антисанитарные условия, у одного ребенка неопрятный вид и болезненное состояние. Кроме того, несовершеннолетние не снабжены полноценным питанием. Женщина не занимается развитием детей.

«Ранее с матерью сотрудники полиции и специалисты службы по делам детей неоднократно проводили профилактическую работу, однако женщина продолжает игнорировать рекомендации и требования по выполнению своих родительских обязанностей. Сотрудниками полиции и специалистами службы по делам детей было принято решение об изъятии детей из семьи», — отметили в полиции.

Решается вопрос о привлечении матери к административной ответственности за не выполнение своих родительских обязанностей.