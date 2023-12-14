Антисанитарные условия и пьяная мать: 3 детей изъяли из семьи на Харьковщине
На Харьковщине полицейские забрали у пьяной матери троих детей. Правоохранители обнаружили в доме антисанитарные условия.
13 декабря правоохранители проверили семьи, где раньше родители уклонялись от выполнения своих родительских обязанностей, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
«В ходе проверки установлена семья, в которой 35-летняя мать злоупотребляет алкогольными напитками. Во время проверки условий проживания несовершеннолетних установлено, что в доме антисанитарные условия, дети выглядят болезненно и не ухоженно», — отметили правоохранители.
Полицейские решили временно изъять троих детей 15, 9 лет и 4 месяцев из опасной среды.
В отношении 35-летней женщины решается вопрос о привлечении к административной ответственности за невыполнение обязанностей по воспитанию детей.
Читайте также: У пьяной матери в Харькове полиция забрала трехлетнего ребенка (фото)
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: антисанитария, діти, дети, забрали, мать, полиция, пьяная, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Антисанитарные условия и пьяная мать: 3 детей изъяли из семьи на Харьковщине»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 14 декабря 2023 в 11:16;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине полицейские забрали у пьяной матери троих детей. Правоохранители обнаружили в доме антисанитарные условия.".