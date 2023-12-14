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Антисанитарные условия и пьяная мать: 3 детей изъяли из семьи на Харьковщине

Общество 11:16   14.12.2023
Виктория Яковенко
Антисанитарные условия и пьяная мать: 3 детей изъяли из семьи на Харьковщине Фото: ГУНП в Харьковской области

На Харьковщине полицейские забрали у пьяной матери троих детей. Правоохранители обнаружили в доме антисанитарные условия.

13 декабря правоохранители проверили семьи, где раньше родители уклонялись от выполнения своих родительских обязанностей, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

«В ходе проверки установлена семья, в которой 35-летняя мать злоупотребляет алкогольными напитками. Во время проверки условий проживания несовершеннолетних установлено, что в доме антисанитарные условия, дети выглядят болезненно и не ухоженно», — отметили правоохранители.

Полицейские решили временно изъять троих детей 15, 9 лет и 4 месяцев из опасной среды.

В отношении 35-летней женщины решается вопрос о привлечении к административной ответственности за невыполнение обязанностей по воспитанию детей.

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Фото: ГУНП в Харьковской области

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 14 декабря 2023 в 11:16;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине полицейские забрали у пьяной матери троих детей. Правоохранители обнаружили в доме антисанитарные условия.".