Антисанитарные условия и пьяная мать: 3 детей изъяли из семьи на Харьковщине

На Харьковщине полицейские забрали у пьяной матери троих детей. Правоохранители обнаружили в доме антисанитарные условия.

13 декабря правоохранители проверили семьи, где раньше родители уклонялись от выполнения своих родительских обязанностей, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

«В ходе проверки установлена семья, в которой 35-летняя мать злоупотребляет алкогольными напитками. Во время проверки условий проживания несовершеннолетних установлено, что в доме антисанитарные условия, дети выглядят болезненно и не ухоженно», — отметили правоохранители.

Полицейские решили временно изъять троих детей 15, 9 лет и 4 месяцев из опасной среды.

В отношении 35-летней женщины решается вопрос о привлечении к административной ответственности за невыполнение обязанностей по воспитанию детей.