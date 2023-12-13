У пьяной матери в Харькове полиция забрала трехлетнего ребенка (фото)

В Харькове правоохранители временно изъяли трехлетнего мальчика у нетрезвой матери.

12 декабря к правоохранителям обратился мужчина и сообщил, что 33-летняя подвыпившая женщина совершила в отношении своего ребенка физическое насилие, рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

На место выехали полицейские. Они рассказали, что женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения, выражалась нецензурной бранью, угрожала всем физической расправой.

Поэтому правоохранители приняли решение о временном изъятии ребенка из опасной среды.

Сейчас мальчику ничего не угрожает, его поместили в медучреждение, отметили полицейские.

В отношении 33-летней матери решается вопрос о привлечении к административной ответственности по ст. 184 (неисполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанности по воспитанию детей) и 173-2 (совершение домашнего насилия, насилие по признаку пола, неисполнение срочного запретительного предписания или несообщение о месте своего временного пребывания) КУпАП.