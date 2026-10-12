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Чоловік палив з автомата та кидав гранати: НП у Кропивницькому

Події 18:56   12.10.2026
Оксана Горун
Чоловік палив з автомата та кидав гранати: НП у Кропивницькому Фото: Доступ Медіа

Спеціальну поліцейську операцію “Грім” запровадили в Кропивницькому. Місцеві медіа повідомили про серію вибухів і стрілянину в місті. Поліція прокоментувала події.

Сьогодні, 12 жовтня, у Кропивницькому чоловік під час спілкування з поліцейськими кинув у бік правоохоронців гранати, після чого відкрив стрілянину з автоматичної зброї. Наразі поліція вживає невідкладних заходів для затримання правопорушника“, – повідомила пресслужба Нацполіції України.

Перед цим у місті чули вибухи та стрілянину.

Звуки перестрілки чути в центрі Кропивницького. Вулицею Шевченка в напрямку вулиці Кропивницького проїхали чотири екіпажі поліції. Протягом пів години чути звуки стрілянини, пролунало кілька вибухів“, – писало місцеве видання “Доступ Медіа”.

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Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публікації матеріалу: 12 Жовтня 2026 в 18:56;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Спеціальну поліцейську операцію “Грім” запровадили в Кропивницькому. Місцеві медіа повідомили про серію вибухів і стрілянину в місті. Поліція прокоментувала події".