Чоловік палив з автомата та кидав гранати: НП у Кропивницькому

Спеціальну поліцейську операцію “Грім” запровадили в Кропивницькому. Місцеві медіа повідомили про серію вибухів і стрілянину в місті. Поліція прокоментувала події.

“Сьогодні, 12 жовтня, у Кропивницькому чоловік під час спілкування з поліцейськими кинув у бік правоохоронців гранати, після чого відкрив стрілянину з автоматичної зброї. Наразі поліція вживає невідкладних заходів для затримання правопорушника“, – повідомила пресслужба Нацполіції України.

Перед цим у місті чули вибухи та стрілянину.

“Звуки перестрілки чути в центрі Кропивницького. Вулицею Шевченка в напрямку вулиці Кропивницького проїхали чотири екіпажі поліції. Протягом пів години чути звуки стрілянини, пролунало кілька вибухів“, – писало місцеве видання “Доступ Медіа”.