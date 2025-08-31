Live
  • Нд 31.08.2025
  • Харків  +32°С
  • USD 41.26
  • EUR 48.13

Знайшов тротилові шашки та зберігав: у Харкові до чоловіка прийшла поліція

Події 12:49   31.08.2025
Оксана Горун
Знайшов тротилові шашки та зберігав: у Харкові до чоловіка прийшла поліція

Обшук провели в приватному будинку в Харкові поліціянти. У господаря виявилася пристрасть до боєприпасів.

“У ході санкціонованого обшуку в домоволодінні мешканця міста поліцейські відділу поліції № 1 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області виявили та вилучили три корпуси ручних осколкових гранат, підривачі до них та три тротилові шашки вагою по 400 грамів кожна”, – повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

Власник цього невеликого запасу вибухівки повідомив, що боєприпаси знайшов минулого місяця та вирішив зберегти. Дозволу на зберігання у нього не було. І тепер чоловікові загрожує до семи років ув’язнення.

Тим часом поліція нагадала, що за незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами передбачено кримінальну відповідальність.

Читайте також: Склад зброї знайшли у Харкові: чи це була підготовка до терактів – з’ясовують

“Крім того, необережне поводження з такими предметами несе загрозу життю і здоров’ю людей. Наголошуємо на тому, що добровільна здача в поліцію зброї, боєприпасів та інших вибухових пристроїв звільняє осіб від кримінальної відповідальності”, – наголосили в ГУНП.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Окупанти вдарили по автівці в Куп’янську: поранений цивільний
Окупанти вдарили по автівці в Куп’янську: поранений цивільний
31.08.2025, 11:27
Знайшов тротилові шашки та зберігав: у Харкові до чоловіка прийшла поліція
Знайшов тротилові шашки та зберігав: у Харкові до чоловіка прийшла поліція
31.08.2025, 12:49
“Зі здивуванням дізнався, що в РФ уже майже заблокований Куп’янськ” – Трегубов
“Зі здивуванням дізнався, що в РФ уже майже заблокований Куп’янськ” – Трегубов
31.08.2025, 10:43
Зріс набір студентів на фізику в Харкові: які ще спеціальності популярні
Зріс набір студентів на фізику в Харкові: які ще спеціальності популярні
31.08.2025, 14:01
Росіяни намагаються проникнути в Куп’янськ по каналізації – ISW
Росіяни намагаються проникнути в Куп’янськ по каналізації – ISW
31.08.2025, 09:13
Новини Харкова – головне 31 серпня: поранений у Куп’янську, заява Генштабу
Новини Харкова – головне 31 серпня: поранений у Куп’янську, заява Генштабу
31.08.2025, 11:38

Новини за темою:

11:09
До Харкова хотіли провезти 73 тис набоїв, 250 кг тротилу, що ще – дані НГУ
10:55
«Вишенька на торті»: чоловік намагався перевезти в Рогань чотири ФАБи – НГУ
14:18
У Боровій жителі знайшли боєприпаси: їх знешкодили сапери (фото, відео)
12:08
Знайшов зброю в лісі та залишив у себе: жителю Ізюма вручили підозру
18:02
Гранати, міни, вогнемети: склад боєприпасів знайшли в харківських гаражах

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Ви читали новину: «Знайшов тротилові шашки та зберігав: у Харкові до чоловіка прийшла поліція»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 31 Серпня 2025 в 12:49;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Обшук провели в приватному будинку в Харкові поліціянти. У господаря виявилася пристрасть до боєприпасів".