Знайшов тротилові шашки та зберігав: у Харкові до чоловіка прийшла поліція

Обшук провели в приватному будинку в Харкові поліціянти. У господаря виявилася пристрасть до боєприпасів.

“У ході санкціонованого обшуку в домоволодінні мешканця міста поліцейські відділу поліції № 1 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області виявили та вилучили три корпуси ручних осколкових гранат, підривачі до них та три тротилові шашки вагою по 400 грамів кожна”, – повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

Власник цього невеликого запасу вибухівки повідомив, що боєприпаси знайшов минулого місяця та вирішив зберегти. Дозволу на зберігання у нього не було. І тепер чоловікові загрожує до семи років ув’язнення.

Тим часом поліція нагадала, що за незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами передбачено кримінальну відповідальність.

“Крім того, необережне поводження з такими предметами несе загрозу життю і здоров’ю людей. Наголошуємо на тому, що добровільна здача в поліцію зброї, боєприпасів та інших вибухових пристроїв звільняє осіб від кримінальної відповідальності”, – наголосили в ГУНП.