Іноземець намагався провезти до Харкова набір зброї – НГУ
Подія сталася в листопаді, інформують у 5-ій Слобожанській бригаді “Скіф” НГУ. На блокпості, що знаходиться на в’їзді до Харкова з боку Салтівки, нацгвардійці помітили авто без номерів.
Як виявилось, за кермом Volkswagen Amarok був 22-річний іноземець.
“Наша службова собака Аморек відразу вказала на особисті речі водія – 22-річного громадянина однієї з європейських країн. Серед одежі та інших побутових речей ми відразу виявили 7 автоматів АК-74, 3 гранати та запали до них, 760 набоїв до автоматів та 2 ручних протитанкових гранатомети”, – розповів начальник кінологічної служби 5 Слобожанської бригади «Скіф» НГУ офіцер, на ім’я Сергій.
Він також зазначив, що іноземець так і не зміг пояснити, звідки у нього такий набір зброї і куди він планував його доставити.
