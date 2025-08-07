До Харкова хотіли провезти 73 тис набоїв, 250 кг тротилу, що ще – дані НГУ

Про боєприпаси та зброю, які намагалися незаконно провезти до Харкова у липні, розповіли у 5-ій Слобожанській бригаді “Скіф” НГУ.

Так один із інцидентів стався 11 липня на блокпості в Харкові з боку Чугуєва.

“О 20:10 мобільною кінологічною групою 5 Слобожанської бригади «Скіф» НГУ був зупинений автомобіль GMC на українській реєстрації під керуванням чоловіка 21.08.1988 р.н.. Під час перевірки гвардійський кінолог разом зі службовим собакою Отті виявили в салоні вказаної автівки не лише 158 ВОГів, але й 55210 набоїв калібрів 5,45 та 7,62, а також 31 УЗРГМ-2 – уніфікований запал ручної гранати (модернізований)”, – уточнили військові.

Водій стверджував, що про зброю нічого не знав – просто віз машину на СТО. Проте нацгвардійці не повірили чоловікові – на місце прибули копи, слідчо-оперативна група, а згодом поліція відкрила кримінальне провадження.

Саме траса Харків-Чугуїв із початку року залишається найпроблемнішим напрямом, констатували в НГУ. Щодня на цій ділянці вилучають досить велику кількість нелегальної зброї, патронів, вибухівки та патронів.

“Так, 17.07.2025 о 17:00 на вказаному блок-пості для перевірки було зупинено автомобіль Volkswagen CRAFTER на номерах іноземної реєстрації, під керуванням чоловіка 1994 р.н. Під час перевірки старшим кінологом кінологічної групи 5 Слобожанської бригади «Скіф» НГУ Ганною на позивний Відьма та її напарницею – бельгійською вівчаркою Наомі на позивний Хімера в особистих речах, які знаходилися в авто, було виявлено 250 кг тротилу”, – повідомили нацгвардійці.

У цьому випадку також приїжджали правоохоронці, невдовзі відкрили й кримінальне провадження.

Загалом протягом липня 2025 року на всіх блок-постах Харкова кінологи 5 Слобожанської бригади «Скіф» НГУ вилучили у водіїв та пассажирів:

– вогнепальної зброї різних типів – 27 од.

– набоїв різних калібрів – 73090 шт.

– гранат різних видів – 37 шт.

– запалів різних видів – 78 шт.

– вибухових речовин – 338 958 г.

– вибухових пристроїв – 577 шт.

– наркотичних речовин – 817 г.

“За вказаними фактами відкрито 67 кримінальних проваджень, з них за ст. 263 ККУ – 44 шт, та за ст. 309 ККУ – 28 шт.”, – додали у НГУ.