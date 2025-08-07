Live
  • Чт 07.08.2025
  • Харків  +26°С
  • USD 41.61
  • EUR 48.29

До Харкова хотіли провезти 73 тис набоїв, 250 кг тротилу, що ще – дані НГУ

Події 11:09   07.08.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
До Харкова хотіли провезти 73 тис набоїв, 250 кг тротилу, що ще – дані НГУ Фото: 5-та Слобожанська бригада “Скіф” НГУ

Про боєприпаси та зброю, які намагалися незаконно провезти до Харкова у липні, розповіли у 5-ій Слобожанській бригаді “Скіф” НГУ.

Так один із інцидентів стався 11 липня на блокпості в Харкові з боку Чугуєва.

О 20:10 мобільною кінологічною групою 5 Слобожанської бригади «Скіф» НГУ був зупинений автомобіль GMC на українській реєстрації під керуванням чоловіка 21.08.1988 р.н.. Під час перевірки гвардійський кінолог разом зі службовим собакою Отті виявили в салоні вказаної автівки не лише 158 ВОГів, але й 55210 набоїв калібрів 5,45 та 7,62, а також 31 УЗРГМ-2 – уніфікований запал ручної гранати (модернізований)”, – уточнили військові.

Водій стверджував, що про зброю нічого не знав – просто віз машину на СТО. Проте нацгвардійці не повірили чоловікові – на місце прибули копи, слідчо-оперативна група, а згодом поліція відкрила кримінальне провадження.

Саме траса Харків-Чугуїв із початку року залишається найпроблемнішим напрямом, констатували в НГУ. Щодня на цій ділянці вилучають досить велику кількість нелегальної зброї, патронів, вибухівки та патронів.

Фото: 5-та Слобожанська бригада “Скіф” НГУ

“Так, 17.07.2025 о 17:00 на вказаному блок-пості для перевірки було зупинено автомобіль Volkswagen CRAFTER на номерах іноземної реєстрації, під керуванням чоловіка 1994 р.н. Під час перевірки старшим кінологом кінологічної групи 5 Слобожанської бригади «Скіф» НГУ Ганною на позивний Відьма та її напарницею – бельгійською вівчаркою Наомі на позивний Хімера в особистих речах, які знаходилися в авто, було виявлено 250 кг тротилу”, – повідомили нацгвардійці.

У цьому випадку також приїжджали правоохоронці, невдовзі відкрили й кримінальне провадження.

Фото: 5-та Слобожанська бригада “Скіф” НГУ

Загалом протягом липня 2025 року на всіх блок-постах Харкова кінологи 5 Слобожанської бригади «Скіф» НГУ вилучили у водіїв та пассажирів:

– вогнепальної зброї різних типів – 27 од.

– набоїв різних калібрів – 73090 шт.

– гранат різних видів – 37 шт.

– запалів різних видів – 78 шт.

– вибухових речовин – 338 958 г.

– вибухових пристроїв – 577 шт.

– наркотичних речовин – 817 г.

“За вказаними фактами відкрито 67 кримінальних проваджень, з них за ст. 263 ККУ – 44 шт, та за ст. 309 ККУ – 28 шт.”, – додали у НГУ.

Читайте також: «На Харків щось летить»: прислухатися до тривог закликав Терехов

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
Троє підлітків потрапили до лікарні після ДТП у Богодухові (фото)
Троє підлітків потрапили до лікарні після ДТП у Богодухові (фото)
07.08.2025, 11:45
До Харкова хотіли провезти 73 тис набоїв, 250 кг тротилу, що ще – дані НГУ
До Харкова хотіли провезти 73 тис набоїв, 250 кг тротилу, що ще – дані НГУ
07.08.2025, 11:09
“На Харків щось летить”: прислухатися до тривог закликав Терехов
“На Харків щось летить”: прислухатися до тривог закликав Терехов
07.08.2025, 09:34
Обіцяв допомогти отримати права за 14 тисяч гривень: на харків’янина чекає суд
Обіцяв допомогти отримати права за 14 тисяч гривень: на харків’янина чекає суд
07.08.2025, 10:10
Новини Харкова — головне 7 серпня: пожежа на Чугуївщині, троє поранених
Новини Харкова — головне 7 серпня: пожежа на Чугуївщині, троє поранених
07.08.2025, 10:56
РФ просунулась у Вовчанську і наблизилася до Куп’янська – ISW про перспективи
РФ просунулась у Вовчанську і наблизилася до Куп’янська – ISW про перспективи
07.08.2025, 07:37

Новини за темою:

14:19
Вночі над Харковом збили «шахеди» – відео
13:47
Мінус шість БпЛА за кілька днів: як знищують дрони РФ, що летять на Харків
11:20
Собаки на варті Харкова: що тварини не дали провезти в місто
09:44
Деталі російського автомата, гранати: що ще вилучили на блокпостах у Харкові

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Ви читали новину: «До Харкова хотіли провезти 73 тис набоїв, 250 кг тротилу, що ще – дані НГУ»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 7 Серпня 2025 в 11:09;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про боєприпаси та зброю, які намагалися незаконно провезти до Харкова у липні, розповіли у 5-ій Слобожанській бригаді “Скіф” НГУ.".