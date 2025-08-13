У НГУ показали, як відправляли “на концерт Кобзона” ворогів на Харківщині
Фото: Генштаб ЗСУ
Відео, як Сили оборони України ліквідують окупантів на Дворічанському напрямку, опублікувала 5-та Слобожанська бригада “Скиф” НГУ.
У першій частині відео бійці продемонстрували, як знищували позицію росіян на Дворічанському напрямку, де знаходилися два вороги. Завдяки точним ударам дрона обох військових РФ ліквідували, позицію зруйнували.
“Епізод 2: аеророзвідка «Скифів» виявила на Дворічанському напрямку одного розвідника противника, який сховався в хащах. Один гвардійський FPV-дрон і питання вирішено – розвідник вже на концерті Кобзона. Підтвердження ураження зафіксовано зі спостережного дрона“, – додали у НГУ.
Відео: 5-та Слобожанська бригада “Скиф” НГУ
Читайте також: «Район оборони Куп’янська під прямою загрозою» – Машовець
Дата публікації матеріалу: 13 Серпня 2025 в 10:30
