У НГУ показали, як відправляли "на концерт Кобзона" ворогів на Харківщині

Україна 10:30   13.08.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
У НГУ показали, як відправляли “на концерт Кобзона” ворогів на Харківщині Фото: Генштаб ЗСУ

Відео, як Сили оборони України ліквідують окупантів на Дворічанському напрямку, опублікувала 5-та Слобожанська бригада “Скиф” НГУ.

У першій частині відео бійці продемонстрували, як знищували позицію росіян на Дворічанському напрямку, де знаходилися два вороги. Завдяки точним ударам дрона обох військових РФ ліквідували, позицію зруйнували.

Епізод 2: аеророзвідка «Скифів» виявила на Дворічанському напрямку одного розвідника противника, який сховався в хащах. Один гвардійський FPV-дрон і питання вирішено – розвідник вже на концерті Кобзона. Підтвердження ураження зафіксовано зі спостережного дрона“, – додали у НГУ.

Відео: 5-та Слобожанська бригада “Скиф” НГУ

Читайте також: «Район оборони Куп'янська під прямою загрозою» – Машовець

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Ви читали новину: «У НГУ показали, як відправляли "на концерт Кобзона" ворогів на Харківщині»; з категорії Україна

  Дата публікації матеріалу: 13 Серпня 2025 в 10:30;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Відео, як Сили оборони України ліквідують окупантів на Дворічанському напрямку, опублікувала 5-та Слобожанська бригада “Скіф” НГУ.".