“Шахеди” летіли на житлові квартали Харкова: як нищать ворожі БпЛА (відео)

Фронт 13:47   10.03.2026
Вікторія Яковенко
"Шахеди" летіли на житлові квартали Харкова: як нищать ворожі БпЛА (відео)

Протягом останніх днів воїни 5-ї Слобожанської бригади “Скіф” Нацгвардії України збили у небі над Харківщиною два ворожі “шахеди”. Відео опублікували в соцмережах бригади.

Захисники зазначили: БпЛА були націлені на житлові квартали та підприємства Харкова.

“Для нас важливо знищити ворожі “бляшанки” задовго до того, як вони наблизяться до Харкова або меж будь-якого населеного пункту Харківщини, адже ми чудово розуміємо та знаємо тактику ворога – вбивати мирне населення та нищити цивільні підприємств, щоб посіяти паніку, навести страх. Що стосується гвардійських екіпажів мобільних вогневих груп, то хочемо, щоб жителі Харківщини були впевнені – ми надійно тримаємо небо задля безпеки цивільного населення”, – розповів офіцер зенітно-ракетного підрозділу 5 Слобожанської бригади “Скіф” Дмитро.

Відео: 5-та Слобожанська бригада “Скіф” Нацгвардії України

Нагадаємо, начальник ХОВА Олег Синєгубов під час брифінгу 4 березня відповів на запитання кореспондентки МГ “Об’єктив” про боротьбу з дронами в небі Харкова та посилення ППО. Зокрема, він запевнив, що у процесі зміцнення системи ППО на Харківщині не зупиняються. Серед викликів, з якими доведеться боротися, він наголосив на появі на окружній Харкова російських FPV-дронів на оптоволокні.

Автор: Вікторія Яковенко
