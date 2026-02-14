Що подарували нацгвардійці Харкову до Дня закоханих (відео)
Військовий оркестр 5-ї Слобожанської бригади «Скіф» НГУ влаштував концерт у харківській підземці. Зазначають: це був подарунок рідному місту до Дня закоханих.
«Ми намагалися підібрати пісні та композиції, які відповідають цьому світлому та ніжному святу. Сьогодні все присвячено любові та коханню», – розповів диригент оркестру Володимир Столяров.
Харків’яни, які були присутні на концерті, підкреслили: проводити такі заходи наразі дуже важливо. Адже, це допомагає піднімати настрій у такі важкі часи.
«У нашій бригаді дуже цінують ставлення харків’ян до нас та ту допомогу, яку волонтери та просто харків’яни надають бригаді. Саме тому ми не можемо залишатись осторонь тоді, коли в наших силах чимось допомогти Харкову або, як сьогодні, просто підняти настрій мешканцям міста», – сказав начальник служби цивільно-військового співробітництва офіцер Максим Патрушев.
Читайте також: Романтичні дизайни Картки харків’янина створили до Дня святого Валентина
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: 5-ая Слобожанская бригада НГУ, день влюбленных, концерт, новини Харкова;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Що подарували нацгвардійці Харкову до Дня закоханих (відео)», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 14 Лютого 2026 в 12:01;