Live

Що подарували нацгвардійці Харкову до Дня закоханих (відео)

Суспільство 12:01   14.02.2026
Вікторія Яковенко
Що подарували нацгвардійці Харкову до Дня закоханих (відео) Скриншот

Військовий оркестр 5-ї Слобожанської бригади «Скіф» НГУ влаштував концерт у харківській підземці. Зазначають: це був подарунок рідному місту до Дня закоханих.

«Ми намагалися підібрати пісні та композиції, які відповідають цьому світлому та ніжному святу. Сьогодні все присвячено любові та коханню», – розповів диригент оркестру Володимир Столяров.

Харків’яни, які були присутні на концерті, підкреслили: проводити такі заходи наразі дуже важливо. Адже, це допомагає піднімати настрій у такі важкі часи.

«У нашій бригаді дуже цінують ставлення харків’ян до нас та ту допомогу, яку волонтери та просто харків’яни надають бригаді. Саме тому ми не можемо залишатись осторонь тоді, коли в наших силах чимось допомогти Харкову або, як сьогодні, просто підняти настрій мешканцям міста», – сказав начальник служби цивільно-військового співробітництва офіцер Максим Патрушев.

Читайте також: Романтичні дизайни Картки харків’янина створили до Дня святого Валентина

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Армія РФ залишилась без зв’язку, НС в енергетиці Харківщини – огляд фронту
Армія РФ залишилась без зв’язку, НС в енергетиці Харківщини – огляд фронту
14.02.2026, 19:01
У Харкові запустили 5G: де зловити, першими зв’язок протестили молодята
У Харкові запустили 5G: де зловити, першими зв’язок протестили молодята
14.02.2026, 15:20
Різке потепління, тане сніг: Харківщину підтоплює, допомагають рятувальники 📷
Різке потепління, тане сніг: Харківщину підтоплює, допомагають рятувальники 📷
14.02.2026, 15:54
Де сьогодні атакував ворог на Харківщині: зведення Генштабу ЗСУ на 16:00
Де сьогодні атакував ворог на Харківщині: зведення Генштабу ЗСУ на 16:00
14.02.2026, 16:13
Жителів Харкова та області знову попередили про небезпечну погоду
Жителів Харкова та області знову попередили про небезпечну погоду
14.02.2026, 17:51
Вода потрапила в газопровід: без послуги було декілька будинків у Харкові 📹
Вода потрапила в газопровід: без послуги було декілька будинків у Харкові 📹
14.02.2026, 14:03

Новини за темою:

13.08.2025
У НГУ показали, як відправляли “на концерт Кобзона” ворогів на Харківщині
07.08.2025
До Харкова хотіли провезти 73 тис набоїв, 250 кг тротилу, що ще – дані НГУ
20.02.2025
Вночі над Харковом збили «шахеди» – відео
18.02.2025
Мінус шість БпЛА за кілька днів: як знищують дрони РФ, що летять на Харків
22.01.2025
Собаки на варті Харкова: що тварини не дали провезти в місто


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Що подарували нацгвардійці Харкову до Дня закоханих (відео)», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 14 Лютого 2026 в 12:01;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Військовий оркестр 5-ї Слобожанської бригади «Скіф» НГУ влаштував концерт у харківській підземці. Зазначають: це був подарунок рідному місту до Дня закоханих.".