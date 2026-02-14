Що подарували нацгвардійці Харкову до Дня закоханих (відео)

Військовий оркестр 5-ї Слобожанської бригади «Скіф» НГУ влаштував концерт у харківській підземці. Зазначають: це був подарунок рідному місту до Дня закоханих.

«Ми намагалися підібрати пісні та композиції, які відповідають цьому світлому та ніжному святу. Сьогодні все присвячено любові та коханню», – розповів диригент оркестру Володимир Столяров.

<br />

Харків’яни, які були присутні на концерті, підкреслили: проводити такі заходи наразі дуже важливо. Адже, це допомагає піднімати настрій у такі важкі часи.

«У нашій бригаді дуже цінують ставлення харків’ян до нас та ту допомогу, яку волонтери та просто харків’яни надають бригаді. Саме тому ми не можемо залишатись осторонь тоді, коли в наших силах чимось допомогти Харкову або, як сьогодні, просто підняти настрій мешканцям міста», – сказав начальник служби цивільно-військового співробітництва офіцер Максим Патрушев.