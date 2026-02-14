Live

Что подарили нацгвардейцы Харькову ко Дню влюбленных (видео)

Общество 12:01   14.02.2026
Виктория Яковенко
Что подарили нацгвардейцы Харькову ко Дню влюбленных (видео) Скриншот

Военный оркестр 5-й Слобожанской бригады «Скиф» НГУ устроил концерт в харьковской подземке. Отмечают, что это был подарок родному городу ко Дню влюбленных.

«Мы пытались подобрать песни и композиции, соответствующие этому светлому и нежному празднику. Сегодня все посвящено любви», – рассказал дирижер оркестра Владимир Столяров.

Харьковчане, присутствовавшие на концерте, подчеркнули: проводить такие мероприятия сейчас очень важно. Ведь это помогает поднимать настроение в трудные времена.

«В нашей бригаде очень ценят отношение харьковчан к нам и ту помощь, которую волонтеры и просто харьковчане оказывают бригаде. Именно поэтому мы не можем оставаться в стороне, когда в наших силах чем-то помочь Харькову или, как сегодня, просто поднять настроение жителям города», — сказал начальник службы гражданско-военного сотрудничества офицер Максим Патрушев.

Автор: Виктория Яковенко
