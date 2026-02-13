Live

Романтичные дизайны Карточки харьковчанина создали ко Дню святого Валентина

Общество 20:38   13.02.2026
Елена Нагорная
Романтичные дизайны Карточки харьковчанина создали ко Дню святого Валентина

Новые дизайны доступны для цифровой Карточки харьковчанина в мобильном приложении «Open Kharkiv».

Коллекция выполнена в узнаваемой стилистике «Love is…» и изображает знаковые локации города, рассказали в мэрии.

Главная идея проекта — показать, что самая большая любовь харьковчан сегодня — это их город. На новых иллюстрациях можно увидеть Госпром, Зеркальную струю и другие архитектурные символы.

Выбрать тематический дизайн «X-card» пользователи приложения «Open Kharkiv» могут в настройках своей цифровой карточки.

Всего к проекту «Карточка харьковчанина» уже присоединилось 145 партнеров в 12 категориях — от медицинских услуг и аптек до магазинов и спортивных клубов. Роздано 522 тысячи карточек. Физическую карточку можно получить офлайн в любом Центре предоставления админуслуг или Управлении соцзащиты, а также оформить онлайн через приложение «Open Kharkiv» или Портал электронных сервисов города.

Читайте также: “Сделали не для галочки”: Терехов вручил специальные Карточки харьковчанина

Автор: Елена Нагорная
