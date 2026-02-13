Романтичные дизайны Карточки харьковчанина создали ко Дню святого Валентина
Новые дизайны доступны для цифровой Карточки харьковчанина в мобильном приложении «Open Kharkiv».
Коллекция выполнена в узнаваемой стилистике «Love is…» и изображает знаковые локации города, рассказали в мэрии.
Главная идея проекта — показать, что самая большая любовь харьковчан сегодня — это их город. На новых иллюстрациях можно увидеть Госпром, Зеркальную струю и другие архитектурные символы.
Выбрать тематический дизайн «X-card» пользователи приложения «Open Kharkiv» могут в настройках своей цифровой карточки.
Всего к проекту «Карточка харьковчанина» уже присоединилось 145 партнеров в 12 категориях — от медицинских услуг и аптек до магазинов и спортивных клубов. Роздано 522 тысячи карточек. Физическую карточку можно получить офлайн в любом Центре предоставления админуслуг или Управлении соцзащиты, а также оформить онлайн через приложение «Open Kharkiv» или Портал электронных сервисов города.
Читайте также: “Сделали не для галочки”: Терехов вручил специальные Карточки харьковчанина
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: карточка харьковчанина, новости Харькова;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Романтичные дизайны Карточки харьковчанина создали ко Дню святого Валентина», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 13 февраля 2026 в 20:38;