Зайчики и крашенки: дизайны Карточки харьковчанина создали к Пасхе

Новые дизайны доступны для цифровой Карточки харьковчанина в мобильном приложении «Open Kharkiv».

«Мы знаем, как вы любите кастомизировать свою Карточку харьковчанина, поэтому подготовили особый сюрприз. Встречайте — коллекция праздничных дизайнов «Пасхальные скины»! Теперь на твоей цифровой карте поселились пушистые зайчики и яркие крашенки, чтобы добавлять света и улыбок каждый раз, когда ты пользуешься сервисами города», — пишут в Telegram-канале проекта.

Обновить дизайн можно в приложении «Open Kharkiv».

Всего к проекту «Карточка харьковчанина» уже присоединилось 150 партнеров в 12 категориях — от медицинских услуг и аптек до магазинов и спортивных клубов. Роздано 527 тысяч карточек. Физическую карточку можно получить офлайн в любом Центре предоставления админуслуг или Управлении соцзащиты, а также оформить онлайн через приложение «Open Kharkiv» или Портал электронных сервисов города.