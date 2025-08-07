Сколько жителей города получили «Карточку харьковчанина», сообщил Терехов
Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона сообщил, что «Карточка харьковчанина» пользуется спросом в областном центре. Он уточнил, что уже реализовали в рамках этого проекта.
«Вообще «Карточку харьковчанина» получили уже 496 тысяч харьковчан. Кроме того, сейчас мы сделали новый проект – для военных, семей погибших защитников», — отметил городской голова.
Терехов заявил, что к проекту присоединились 160 предприятий, предоставляющих скидки для пользователей карточки.
Он уточнил, что для военных предусмотрена расширенная скидка и больший объем предоставления услуг.
Оформить карту можно в любом ЦПАУ, управлении соцзащиты или онлайн – через приложение Open Kharkiv или Портал электронных сервисов. В случае вопросов можно обращаться по телефону 15-35. Защитникам нужно взять справку из воинской части, подтверждающую прохождение службы, добавил мэр.
Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»
