Скільки жителів міста отримали «Картку харків’янина», повідомив Терехов
Мер Харкова Ігор Терехов в етері нацмарафону повідомив, що «Картка харків’янина» має попит в обласному центрі. Він уточнив, що вже реалізували у межах цього проєкту.
«Взагалі «Картку харків’янина» отримали вже 496 тисяч харків’ян. Крім цього, зараз ми зробили новий проєкт – для військових, родин загиблих захисників», – зазначив міський голова.
Терехов заявив, що до проєкту приєдналися 160 підприємств, які надають знижки для користувачів картки.
Він уточнив: для військових передбачена розширена знижка і більший обсяг надання послуг.
Оформити картку можна в будь-якому ЦНАПі, управлінні соцзахисту або онлайн – через застосунок «Open Kharkiv» чи Портал електронних сервісів. У разі питань можна звертатись за телефоном 15-35. Захисникам потрібно взяти довідку з військової частини, що підтверджує проходження служби, додав мер.
Відео: національний телемарафон “Єдині новини”
