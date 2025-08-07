Live
Скільки жителів міста отримали «Картку харків'янина», повідомив Терехов

Суспільство 13:46   07.08.2025
Вікторія Яковенко
Скільки жителів міста отримали «Картку харків’янина», повідомив Терехов

Мер Харкова Ігор Терехов в етері нацмарафону повідомив, що «Картка харків'янина» має попит в обласному центрі. Він уточнив, що вже реалізували у межах цього проєкту.

«Взагалі «Картку харків'янина» отримали вже 496 тисяч харків'ян. Крім цього, зараз ми зробили новий проєкт – для військових, родин загиблих захисників», – зазначив міський голова.

Терехов заявив, що до проєкту приєдналися 160 підприємств, які надають знижки для користувачів картки.

Він уточнив: для військових передбачена розширена знижка і більший обсяг надання послуг.

Оформити картку можна в будь-якому ЦНАПі, управлінні соцзахисту або онлайн – через застосунок «Open Kharkiv» чи Портал електронних сервісів. У разі питань можна звертатись за телефоном 15-35. Захисникам потрібно взяти довідку з військової частини, що підтверджує проходження служби, додав мер.

Відео: національний телемарафон "Єдині новини"

Читайте також: З'явилася нова «Картка харків'янина», для кого її розробили – Терехов

Автор: Вікторія Яковенко
