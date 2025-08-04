З’явилася нова «Картка харків’янина», для кого її розробили – Терехов
У місті запровадили спеціальний макет «Картки харків’янина» для військових, ветеранів, учасників бойових дій та родин загиблих.
Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов. Він заявив, що картка має власний дизайн, виконує всі функції стандартної, а також додатково надає розширені знижки від партнерів.
«Перед тим як реалізувати цю ініціативу, ми провели низку зустрічей з представниками ветеранської спільноти – вислухали їхні побажання і саме на їх основі домовилися про пільги з відповідними компаніями. Більшість бізнесів уже були разом з нами й тільки збільшили розмір знижок, деякі – долучилися вперше. Серед нових, наприклад, – магазини військового спрямування», – зазначив міський голова.
Мер уточнив, що оформити картку можна в будь-якому ЦНАПі, управлінні соцзахисту або онлайн – через застосунок «Open Kharkiv» чи Портал електронних сервісів.
У разі питань можна звертатись за телефоном 15-35.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: Ігор Терехов, військові, карточка харьковчанина, новини Харкова;
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Серпня 2025 в 13:03;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У місті запровадили спеціальний макет «Картки харків’янина» для військових, ветеранів, учасників бойових дій та родин загиблих.".