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Аналог «Картки харків’янина» розробляють у місті

Суспільство 13:40   15.02.2025
Олена Нагорна
Аналог «Картки харків’янина» розробляють у місті

У Харкові працюють над новим проєктом – розробкою «Картки ветерана». Вона має стати аналогом «Картки харків’янина», але створеною спеціально для захисників.

Ця ініціатива, запропонована ветеранами, покликана покращити їхній доступ до різних сервісів, соціальних послуг, реабілітації та культурного життя міста. Вона, як і «Картка харків’янина», передбачає систему знижок та пільг, інформує громадська організація «Спілка ветеранів АТО».

Представники ветеранських організацій 14 лютого обговорювали проєкт із чиновниками міськради, зокрема заступником мера з питань доступності, ветеранської політики та внутрішньо переміщених осіб Юрієм Шпарагою. На нараді домовилися створити робочу групу з числа ветеранів, яка братиме безпосередню участь у розробці картки.

Наступним кроком має стати конкретний план реалізації та визначення механізму співпраці з бізнесом та соціальними установами.

Нагадаємо, за весь час містянам роздали 460 тисяч “Карток харків’янина”. Їхні власники мають можливість отримувати знижки на товари та послуги від більш ніж сотні партнерів. Картки бувають різних видів: загальні, комунальні, пільгові, волонтерські, студентські, учнівські та співробітника ДСНС.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 15 Лютого 2025 в 13:40;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові працюють над новим проєктом – розробкою «Картки ветерана». Вона має стати аналогом «Картки харків’янина», але створеною спеціально для захисників.".