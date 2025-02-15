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Аналог «Карточки харьковчанина» разрабатывают в городе

Общество 13:40   15.02.2025
Елена Нагорная
Аналог «Карточки харьковчанина» разрабатывают в городе Фото: ОО «Союз ветеранов АТО»

В Харькове работают над новым проектом — разработкой «Карточки ветерана». Она должна стать аналогом «Карточки харьковчанина», но созданной специально для защитников.

Эта инициатива, предложенная ветеранами, призвана улучшить их доступ к различным сервисам, социальным услугам, реабилитации и культурной жизни города. Она, как и «Карточка харьковчанина», предусматривает систему скидок и льгот, информирует общественная организация «Союз ветеранов АТО».

Представители ветеранских организаций 14 февраля обсуждали проект с чиновниками горсовета, в частности заместителем мэра по вопросам доступности, ветеранской политики и внутренне перемещенных лиц Юрием Шпарагой. На совещании договорились создать рабочую группу из числа ветеранов, которая будет принимать непосредственное участие в разработке карточки.

Следующим шагом должен стать конкретный план реализации и определение механизма сотрудничества с бизнесом и социальными учреждениями.

Напомним, за все время горожанам раздали 460 тысяч «Карточек харьковчанина». Их владельцы имеют возможность получать скидки на товары и услуги от более чем сотни партнеров. Карточки бывают разных видов: общие, коммунальные, льготные, волонтерские, студенческие, ученические и сотрудника ГСЧС.

Читайте также: «Карточка харьковчанина» теперь доступна для переселенцев: как оформить

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 15 февраля 2025 в 13:40;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове работают над новым проектом — разработкой «Карточки ветерана». Она должна стать аналогом «Карточки харьковчанина», но созданной специально для защитников.".