Аналог «Карточки харьковчанина» разрабатывают в городе
В Харькове работают над новым проектом — разработкой «Карточки ветерана». Она должна стать аналогом «Карточки харьковчанина», но созданной специально для защитников.
Эта инициатива, предложенная ветеранами, призвана улучшить их доступ к различным сервисам, социальным услугам, реабилитации и культурной жизни города. Она, как и «Карточка харьковчанина», предусматривает систему скидок и льгот, информирует общественная организация «Союз ветеранов АТО».
Представители ветеранских организаций 14 февраля обсуждали проект с чиновниками горсовета, в частности заместителем мэра по вопросам доступности, ветеранской политики и внутренне перемещенных лиц Юрием Шпарагой. На совещании договорились создать рабочую группу из числа ветеранов, которая будет принимать непосредственное участие в разработке карточки.
Следующим шагом должен стать конкретный план реализации и определение механизма сотрудничества с бизнесом и социальными учреждениями.
Напомним, за все время горожанам раздали 460 тысяч «Карточек харьковчанина». Их владельцы имеют возможность получать скидки на товары и услуги от более чем сотни партнеров. Карточки бывают разных видов: общие, коммунальные, льготные, волонтерские, студенческие, ученические и сотрудника ГСЧС.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: ветераны, карточка харьковчанина, міськрада, новости Харькова;
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- • Дата публикации материала: 15 февраля 2025 в 13:40;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове работают над новым проектом — разработкой «Карточки ветерана». Она должна стать аналогом «Карточки харьковчанина», но созданной специально для защитников.".