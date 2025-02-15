Аналог «Карточки харьковчанина» разрабатывают в городе

В Харькове работают над новым проектом — разработкой «Карточки ветерана». Она должна стать аналогом «Карточки харьковчанина», но созданной специально для защитников.

Эта инициатива, предложенная ветеранами, призвана улучшить их доступ к различным сервисам, социальным услугам, реабилитации и культурной жизни города. Она, как и «Карточка харьковчанина», предусматривает систему скидок и льгот, информирует общественная организация «Союз ветеранов АТО».

Представители ветеранских организаций 14 февраля обсуждали проект с чиновниками горсовета, в частности заместителем мэра по вопросам доступности, ветеранской политики и внутренне перемещенных лиц Юрием Шпарагой. На совещании договорились создать рабочую группу из числа ветеранов, которая будет принимать непосредственное участие в разработке карточки.

Следующим шагом должен стать конкретный план реализации и определение механизма сотрудничества с бизнесом и социальными учреждениями.

Напомним, за все время горожанам раздали 460 тысяч «Карточек харьковчанина». Их владельцы имеют возможность получать скидки на товары и услуги от более чем сотни партнеров. Карточки бывают разных видов: общие, коммунальные, льготные, волонтерские, студенческие, ученические и сотрудника ГСЧС.