Live

Кому достались земли для ветеранов АТО на Харьковщине – прокуратура судилась

Общество 13:34   22.04.2026
Виктория Яковенко
Фото: Харьковская областная прокуратура

В Харьковской области правоохранители через суд вернули громаде земли, незаконно оказавшиеся в частных руках под видом передачи ветеранам АТО.

По данным Харьковской областной прокуратуры, на территории поселка Малая Ивановка Богодуховского района местные жители годами использовали земельные участки для ведения личного хозяйства: засаживали, обрабатывали и собирали урожай. Однако эти земли в 2021 году у них противоправно отобрали, отметили правоохранители.

«В 2021 году Богодуховский горсовет в нарушение требований законодательства принял решение о выделении и передаче в собственность граждан пяти земельных участков площадью 10 га. Сначала сессия горсовета отказала в утверждении проектов землеустройства, поскольку решение не поддержало необходимое большинство депутатов. Однако впоследствии эти вопросы вопреки Регламенту были незаконно вынесены на повторное голосование. Землю бесплатно передали в собственность ветеранам АТО, которые даже не знали об оформлении на них участков и не собирались их использовать. Фактически их данные использовали для реализации скрытой схемы приватизации», – выяснило следствие.

Сразу после этого эти земли от имени «собственников» по ​​доверенностям продали предпринимателю из Харькова, передавшего их в аренду собственному фермерскому хозяйству и агрофирме, установили в прокуратуре.

«Однако схема для создания впечатления добросовестности последнего владельца оказалась искусственной. Выяснилось, что во всех сделках от имени продавцов-ветеранов действовало одно доверенное лицо — депутат Богодуховского городского совета, которая до этого лично голосовала за выделение земель. А интересы покупателя-предпринимателя при подписании договоров представлял ее муж. Таким образом, супруги одновременно выступали и от продавцов, и от покупателя», — рассказали в прокуратуре.

Правоохранители подали в суд иск об истребовании земельных участков и признании недействительными договоров аренды земли. Суд удовлетворил эти требования.

«По указанному факту возбуждено уголовное производство, в котором продолжается досудебное расследование. Кроме того, ранее благодаря вмешательству прокуроров Богодуховской окружной прокуратуры Харьковской области по незаконному владению предпринимателя в ведение громады уже возвращено 9 земельных участков», — справочно сообщили в прокуратуре.

Автор: Виктория Яковенко
  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Кому достались земли для ветеранов АТО на Харьковщине – прокуратура судилась», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 22 апреля 2026 в 13:34;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области правоохранители через суд вернули громаде земли, незаконно оказавшиеся в частных руках под видом передачи ветеранам АТО.".