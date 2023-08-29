По 10 тысяч грн получат семьи павших защитников Украины в Харьковской области
В рамках программы соцзащиты населения Харьковской области на 2021-2025 годы, ко Дню памяти защитников Украины членам семей павших бойцов АТО начали выплачивать единовременную денежную помощь.
Об этом сообщила заместитель начальника ХОВА Вита Ковальская.
«Для обеспечения выплат семьям павших защитников и защитниц Украины из Харьковского областного бюджета направят 12,5 миллиона гривен, что в расчете составляет 10 тысяч гривен на одного человека», – сказала Вита Ковальская.
Читайте также: Реалии ВПЛ: мать девушки с ДЦП гоняют из Харькова в Купянск за справками
Популярно
Новости по теме:
Вы читали новость: «По 10 тысяч грн получат семьи павших защитников Украины в Харьковской области»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 29 августа 2023 в 20:38;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В рамках программы соцзащиты населения Харьковской области на 2021-2025 годы, ко Дню памяти защитников Украины членам семей павших бойцов АТО начали выплачивать единовременную денежную помощь.".