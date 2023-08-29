По 10 тысяч грн получат семьи павших защитников Украины в Харьковской области

В рамках программы соцзащиты населения Харьковской области на 2021-2025 годы, ко Дню памяти защитников Украины членам семей павших бойцов АТО начали выплачивать единовременную денежную помощь.

Об этом сообщила заместитель начальника ХОВА Вита Ковальская.

«Для обеспечения выплат семьям павших защитников и защитниц Украины из Харьковского областного бюджета направят 12,5 миллиона гривен, что в расчете составляет 10 тысяч гривен на одного человека», – сказала Вита Ковальская.