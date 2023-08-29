Live
  • Вт 29.08.2023
    • Харьков
  •   +25°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.52
    • 🟢

По 10 тысяч грн получат семьи павших защитников Украины в Харьковской области

Общество 20:38   29.08.2023
Оксана Якушко
По 10 тысяч грн получат семьи павших защитников Украины в Харьковской области

В рамках программы соцзащиты населения Харьковской области на 2021-2025 годы, ко Дню памяти защитников Украины членам семей павших бойцов АТО начали выплачивать единовременную денежную помощь.

Об этом сообщила заместитель начальника ХОВА Вита Ковальская.

«Для обеспечения выплат семьям павших защитников и защитниц Украины из Харьковского областного бюджета направят 12,5 миллиона гривен, что в расчете составляет 10 тысяч гривен на одного человека», – сказала Вита Ковальская.

Читайте также: Реалии ВПЛ: мать девушки с ДЦП гоняют из Харькова в Купянск за справками

Автор: Оксана Якушко
Популярно
В Харькове предлагают работу в городском приюте для животных: вакансии
В Харькове предлагают работу в городском приюте для животных: вакансии
29.08.2023, 12:15
Авиаудары у пяти населенных пунктов Харьковщины нанесли россияне — Генштаб ВСУ
Авиаудары у пяти населенных пунктов Харьковщины нанесли россияне — Генштаб ВСУ
29.08.2023, 19:51
60 классов на тысячу детей сформировали для учебы в метро Харькова – Терехов
60 классов на тысячу детей сформировали для учебы в метро Харькова – Терехов
29.08.2023, 17:54
Генштаб по Харьковщине: три авиаудара и обстрелы восьми населенных пунктов
Генштаб по Харьковщине: три авиаудара и обстрелы восьми населенных пунктов
29.08.2023, 07:13
«Купянск – в 8-10 км от линии столкновения» — ХОВА о «горячем» направлении
«Купянск – в 8-10 км от линии столкновения» — ХОВА о «горячем» направлении
29.08.2023, 12:53
По 10 тысяч грн получат семьи павших защитников Украины в Харьковской области
По 10 тысяч грн получат семьи павших защитников Украины в Харьковской области
29.08.2023, 20:38

Новости по теме:

19:51
Авиаудары у пяти населенных пунктов Харьковщины нанесли россияне — Генштаб ВСУ
17:46
Российскую технику на $6.2 млн уничтожили бойцы 92-й бригады на Харьковщине
18:45
715 человек вывезли из-под обстрелов из Купянского района – Синегубов
17:39
Реалии ВПЛ: мать девушки с ДЦП гоняют из Харькова в Купянск за справками
17:44
Почти 31 млн грн получили харьковчане на ремонты разбитого россиянами жилья

  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

    • Вы читали новость: «По 10 тысяч грн получат семьи павших защитников Украины в Харьковской области»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
    • • Дата публикации материала: 29 августа 2023 в 20:38;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В рамках программы соцзащиты населения Харьковской области на 2021-2025 годы, ко Дню памяти защитников Украины членам семей павших бойцов АТО начали выплачивать единовременную денежную помощь.".