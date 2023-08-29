По 10 тисяч грн отримають сім’ї полеглих захисників України на Харківщині

У рамках програми соцзахисту населення Харківської області на 2021-2025 роки до Дня пам’яті захисників України членам сімей полеглих бійців АТО почали виплачувати одноразову грошову допомогу.

Про це повідомила заступник начальника ХОВА Віта Ковальська.

«Для забезпечення виплат сім’ям полеглих захисників та захисниць України з Харківського обласного бюджету буде направлено 12,5 мільйона гривень, що у розрахунку складає 10 тисяч гривень на одну особу», – сказала Віта Ковальська.