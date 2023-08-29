По 10 тисяч грн отримають сім’ї полеглих захисників України на Харківщині
У рамках програми соцзахисту населення Харківської області на 2021-2025 роки до Дня пам’яті захисників України членам сімей полеглих бійців АТО почали виплачувати одноразову грошову допомогу.
Про це повідомила заступник начальника ХОВА Віта Ковальська.
«Для забезпечення виплат сім’ям полеглих захисників та захисниць України з Харківського обласного бюджету буде направлено 12,5 мільйона гривень, що у розрахунку складає 10 тисяч гривень на одну особу», – сказала Віта Ковальська.
Читайте також: Реалії ВПО: матір дівчини з ДЦП ганяють із Харкова в Куп’янськ за довідками
Популярно
Новини за темою:
Ви читали новину: «По 10 тисяч грн отримають сім’ї полеглих захисників України на Харківщині»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 29 Серпня 2023 в 20:38;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У рамках програми соцзахисту населення Харківської області на 2021-2025 роки до Дня пам’яті захисників України членам сімей полеглих бійців АТО почали виплачувати одноразову грошову допомогу.".