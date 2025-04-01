Похитили участника АТО на Харьковщине и он попал в плен: военных РФ установили

Правоохранители заочно сообщили о подозрении в нарушении законов войны (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 438 УКУ) троим российским военным. По версии следствия, в апреле 2022 года во время оккупации села Иванчуковка Изюмского района Харьковской области они похитили бывшего участника АТО и впоследствии тот попал в плен.

Как информирует Харьковская областная прокуратура, трое оккупантов по указанию высшего руководства устраивали налеты на ветеранов АТО. 11 апреля они ворвались в дом 57-летнего мирного жителя, который был участником антитеррористической операции.

«Оккупанты начали проводить обыск и приказали выдать огнестрельное оружие и символику Украины. Мужчина ответил, что у него ничего нет. Под психологическим давлением захватчики заставили потерпевшего откопать из земли военную форму и отдать им. В дальнейшем оккупанты посадили бывшего участника АТО в автомобиль и повезли в неизвестном направлении. Как было установлено впоследствии, мужчина находился в плену на территории РФ», — рассказали в прокуратуре.

В 2023 году РФ вернула Украине тела погибших и умерших военных и гражданских с территорий Харьковской, Херсонской, Донецкой, Луганской и Запорожской областей, среди которых было тело потерпевшего.

По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, фигуранты — 26-летний командир автомобильного отделения воинской части № 52562 (26-й танковый полк), 39-летний командир взвода воинской части № 54096 и 37-летний заместитель командира взвода той же воинской части.

Правоохранители устанавливают других потерпевших и российских военных, причастных к издевательствам над людьми. Кроме того, продолжается идентификация непосредственных кураторов преступления. Решается вопрос об объявлении троих подозреваемых в розыск.