Где россияне атаковали на Харьковщине — данные Генштаба ВСУ на 16:00
Фото: Генштаб ВСУ
С начала суток российские военные атаковали в Харьковской области 15 раз, информирует Генштаб ВСУ в сводке на 16:00.
На Харьковском направлении Силы обороны остановили две атаки вблизи Волчанска, продолжаются два боя возле населенного пункта Каменка и в направлении Липцев.
На Купянском направлении противник 11 раз атаковал в районах населенных пунктов Песчаное, Степовая Новоселовка, Новая Кругляковка и Загрызово, один бой продолжается.
Напомним, утром 1 апреля Генштаб ВСУ сообщал, что на Харьковском направлении украинские войска остановили семь атак противника в районе Волчанска, а на Купянском — было девять атак оккупантов.
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- Категории: Фронт, Харьков; Теги: Генштаб ВСУ, купянское направление, новости Харькова, фронт;
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- • Дата публикации материала: 1 апреля 2025 в 17:20;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С начала суток российские военные атаковали в Харьковской области 15 раз, информирует Генштаб ВСУ в сводке на 16:00.".