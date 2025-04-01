Где россияне атаковали на Харьковщине — данные Генштаба ВСУ на 16:00

С начала суток российские военные атаковали в Харьковской области 15 раз, информирует Генштаб ВСУ в сводке на 16:00.

На Харьковском направлении Силы обороны остановили две атаки вблизи Волчанска, продолжаются два боя возле населенного пункта Каменка и в направлении Липцев.

На Купянском направлении противник 11 раз атаковал в районах населенных пунктов Песчаное, Степовая Новоселовка, Новая Кругляковка и Загрызово, один бой продолжается.

Напомним, утром 1 апреля Генштаб ВСУ сообщал, что на Харьковском направлении украинские войска остановили семь атак противника в районе Волчанска, а на Купянском — было девять атак оккупантов.