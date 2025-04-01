Генштаб про сутки на Харьковщине: авиаудар и 16 атак
Генштаб ВСУ в сводке на 08:00 1 апреля проинформировал, что в целом на фронте в Украине произошло 216 боев, из них 16 — в Харьковской области.
«На Харьковском направлении наши войска остановили семь атак противника в районе Волчанска. На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло девять атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в сторону Песчаного, Новой Кругляковки, Петропавловки и недалеко от Загрызово, Степовой Новоселовки», — перечисли в Генштабе.
Также защитники Украины отметили, что в течение суток российская армия нанесла авиаудар в районе Казачьей Лопани.
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В то же время ракетчики и артиллеристы Сил обороны поразили два района сосредоточения оккупантов и еще один их важный объект.
Генштаб проинформировал о потерях врага.
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- Категории: Фронт, Харьков; Теги: война, генштаб, зведення, купянское направление, новости Харькова, Харьковское направление;
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- • Дата публикации материала: 1 апреля 2025 в 08:11;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ в сводке на 08:00 1 апреля проинформировал, что в целом на фронте в Украине произошло 216 боев, из них 16 — в Харьковской области".