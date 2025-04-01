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Генштаб про сутки на Харьковщине: авиаудар и 16 атак

Фронт 08:11   01.04.2025
Оксана Горун
Генштаб про сутки на Харьковщине: авиаудар и 16 атак Фото: Генштаб ВСУ

Генштаб ВСУ в сводке на 08:00 1 апреля проинформировал, что в целом на фронте в Украине произошло 216 боев, из них 16 — в Харьковской области.

«На Харьковском направлении наши войска остановили семь атак противника в районе Волчанска. На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло девять атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в сторону Песчаного, Новой Кругляковки, Петропавловки и недалеко от Загрызово, Степовой Новоселовки», — перечисли в Генштабе.

Также защитники Украины отметили, что в течение суток российская армия нанесла авиаудар в районе Казачьей Лопани.

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В то же время ракетчики и артиллеристы Сил обороны поразили два района сосредоточения оккупантов и еще один их важный объект.

Генштаб проинформировал о потерях врага.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 1 апреля 2025 в 08:11;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ в сводке на 08:00 1 апреля проинформировал, что в целом на фронте в Украине произошло 216 боев, из них 16 — в Харьковской области".