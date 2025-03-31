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«Достаточно большая мощь»: силы РФ на Харьковском направлении назвали в ВСУ 📹

Фронт 21:37   31.03.2025
Елена Нагорная
«Достаточно большая мощь»: силы РФ на Харьковском направлении назвали в ВСУ 📹 Скриншот

Оперативные данные о российских подразделениях, которые сейчас задействованы на Харьковском направлении, озвучил в эфире нацмарафона спикер ОТГ «Харьков» Павел Шамшин.

«Это подразделения 20-й, 6-й, 58-й и 2-й общевойсковых армий, а также 1-й танковой армии, 68-й и 11-й армейские корпуса, а также 90-я танковая дивизия. Это достаточно большая мощь. Можно себе представить, когда они планировали Харьковскую операцию, новое наступление на Харьков, они наверняка ставили себе целью куда более амбициозные планы, чем застрять в руинах Волчанска», — сказал Шамшин.

Он подчеркнул, что накопления российских войск на Харьковском направлении на сегодняшний день не наблюдается.

«Но все мы слышали заявление верховного главнокомандующего о планах россиян наступать на Харьковском направлении. Поэтому хоть сейчас мы такого накопления и не наблюдаем, это не значит, что в будущем россияне не будут иметь таких планов», — добавил спикер.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Напомним, издание «Интерфакс-Украина» передавало, что в интервью французской газете Le Figaro президент Владимир Зеленский снова заявил о планах Путина наступать на Сумщине и Харьковщине.

Читайте также: «Полиция готова» — Токарь о возможном новом наступлении россиян на Харьковщину

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 31 марта 2025 в 21:37;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Оперативные данные о российских подразделениях, которые сейчас задействованы на Харьковском направлении, озвучил в эфире нацмарафона спикер ОТГ «Харьков» Павел Шамшин.".