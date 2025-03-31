«Полиция готова» — Токарь о возможном новом наступлении россиян на Харьковщину

Глава ГУ Нацполиции Харьковщины Петр Токарь в эфире «Суспільне. Студія» прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о планах Путина наступать в Сумской и Харьковской областях.

«24 февраля 2022 года было для нас врасплох, уже идет четвертый год войны, и застать нас врасплох невозможно. Полиция готова к выполнению всех задач, которые возникнут при возможном наступлении российских войск на Харьков и некоторые территории Харьковщины. У нас есть соответствующие алгоритмы эвакуации, а также будем оказывать помощь СОУ в тех полномочиях, которые нам предоставлены законом Украины», — заявил Токарь.

Напомним, «Интерфакс-Украина» передавал, что в интервью французской газете Le Figaro президент Владимир Зеленский снова заявил о планах Путина наступать на Сумщине и Харьковщине. Он отметил, что Путин уже хотел начать эту операцию восемь месяцев назад, но ему не дали этого сделать благодаря Курской операции.

Он также сообщил, что уже пятые сутки Харьков находится под массированными ударами БпЛА «Герань-2». Только за эти дни по городу прилетели 22 вражеских дрона. В частности, шесть попаданий зафиксировали 31 марта.

«Все эти поражения были произведены с 02:00 до 06:00. Также повторные удары происходили. Три человека получили телесные повреждения. Пострадала инфраструктура», – рассказал глава ГУНП Харьковщины.

Он уточнил, что под вражескими ударами находится и приграничье области. Россияне обстреливают из РСЗО и артиллерии, также бьют КАБами. Однако больше всего атакуют БпЛА.

«Страдает Золовская, Купянская, Кондрашовская громады. Там ведутся самые активные боевые действия», – отметил Токарь.

Напомним, первые взрывы прозвучали в Харькове около 02:20. По данным мэра Игоря Терехова, враг атаковал город БпЛА, а все «прилеты» зафиксировали в Киевском районе. В течение следующих нескольких часов оккупанты выпустили на город еще несколько беспилотников. Атака дронами продолжалась до шести утра. Всего зафиксировали шесть ударов Позже городской голова уточнил, что в результате повреждены детский сад и культурно-спортивный комплекс. Позже в Харьковской областной прокуратуре проинформировали, что россияне нанесли шесть ударов по промышленной зоне в Киевском районе. «Прилетело» по складским помещениям и типографии. На месте телесные повреждения получили трое мужчин, возрастом от 50 до 60 лет. У двух из них острая реакция на стресс, у третьего — ушиб коленного сустава.