Кто пострадал во время обстрелов Харькова, рассказали в прокуратуре (видео)

В Харьковской областной прокуратуре сообщили о последствиях ночных ударов по Харькову.

Серия «прилетов» в городе началась около двух часов ночи и продолжалась до шести утра, уточнил пресс-секретарь прокуратуры Дмитрий Чубенко.

«Россияне нанесли шесть ударов по промышленной зоне в Киевском районе. Попадание по складским помещениям и типографии. В результате взрывов произошел пожар на площади несколько тысяч квадратных метров. На месте телесные повреждения получили три человека. Это три мужчины от 50 до 60 лет. Это сотрудники предприятий, которые находятся на территории. У двух из них острая реакция на стресс, у третьего — ушиб коленного сустава», – уточнил Чубенко.

Предварительно, россияне выпустили по Харькову БпЛА «Герань-2».

Напомним, первые взрывы прозвучали в Харькове около 02:20. По данным мэра Игоря Терехова, враг атаковал город БпЛА, а все «прилеты» зафиксировали в Киевском районе. В течение следующих нескольких часов оккупанты выпустили на город еще несколько беспилотников. Атака дронами продолжалась до шести утра. Всего зафиксировали шесть ударов Позже городской голова уточнил, что в результате повреждены детский сад и культурно-спортивный комплекс. На месте обстрелов, по его данным, начался значительный пожар, повреждены остекление и фасад детского учреждения, выбиты стекла в близлежащих многоэтажках, повреждены несколько частных авто, а люди получили острую реакцию на стресс.