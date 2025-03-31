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Хто постраждав під час обстрілів Харкова, розповіли у прокуратурі (відео)

Події 09:29   31.03.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Хто постраждав під час обстрілів Харкова, розповіли у прокуратурі (відео) Скріншот

У Харківській обласній прокуратурі повідомили про наслідки нічних ударів у Харкові. 

Серія “прильотів” у місті розпочалася близько другої години ночі та тривала до шостої ранку, уточнив прессекретар прокуратури Дмитро Чубенко.

“Росіяни нанесли шість ударів по промисловій зоні в Київському районі. Влучання по складських приміщеннях та типографії. Внаслідок вибухів відбулася пожежа на площі декілька тисяч квадратних метрів. На місці тілесні ушкодження отримали троє осіб. Це три чоловіки від 50 до 60 років. Це співробітники підприємств, які знаходяться на території. У двох з них гостра реакція на стрес, у третього – забиття колінного суглоба”, – уточнив Чубенко.

Попередньо, росіяни випустили по Харкову БпЛА “Герань-2”.

Нагадаємо, перші вибухи пролунали в Харкові близько 02:20. За даними мера Ігоря Терехова, ворог атакував місто БпЛА, а всі “прильоти” зафіксували у Київському районі. Протягом наступних кількох годин окупанти випустили на місто ще кілька безпілотників. Атака дронами тривала до шостої ранку. Усього зафіксували шість ударів. Пізніше міський голова уточнив, що в результаті пошкоджений дитячий садок та культурно-спортивний комплекс. На місці обстрілів, за його даними, почалася значна пожежа, пошкоджене скління та фасад дитячої установи, вибиті шибки у прилеглих багатоповерхівках, пошкоджені кілька приватних авто, а люди отримали гостру реакцію на стрес.

Читайте також: Вночі через обстріли в Харкові почалися пожежі, їх досі гасять – ДСНС

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 31 Березня 2025 в 09:29;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській обласній прокуратурі повідомили про наслідки нічних ударів у Харкові. ".