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Уночі через обстріли в Харкові почалися пожежі, їх досі гасять – ДСНС

Події 08:39   31.03.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Уночі через обстріли в Харкові почалися пожежі, їх досі гасять – ДСНС

Про наслідки нічних “прильотів” у Харкові, а також постраждалих повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС України в Харківській області.

Загалом протягом доби на Харківщині виникло 18 загорянь, три з них – через російські обстріли.

“Увечері ворожа керована авіабомба влучила у житловий п’ятиповерховий будинок в центрі м. Куп’янськ, спричинивши значні руйнації та пожежу в автомобілі. 4 людей цивільних постраждали”, – пишуть у ДСНС.

А вночі та вранці під обстрілом опинився Харків.

“Зафіксовані влучання у приватні виробничу та складську будівлі в Київському районі, в яких виникли пожежі. 3 цивільних постраждали. Ліквідація наслідків ворожої атаки триває”, – уточнили рятувальники.

Ще одна пожежа почалася після удару по Дергачах. Там спалахнула суха трава на площі 2500 м. кв.

Читайте також: Фото обстріляного Харкова показав Синєгубов: куди прилітало вночі та вранці

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 31 Березня 2025 в 08:39;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про наслідки нічних “прильотів” у Харкові, а також постраждалих повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС України в Харківській області.".