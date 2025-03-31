Уночі через обстріли в Харкові почалися пожежі, їх досі гасять – ДСНС

Про наслідки нічних “прильотів” у Харкові, а також постраждалих повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС України в Харківській області.

Загалом протягом доби на Харківщині виникло 18 загорянь, три з них – через російські обстріли.

“Увечері ворожа керована авіабомба влучила у житловий п’ятиповерховий будинок в центрі м. Куп’янськ, спричинивши значні руйнації та пожежу в автомобілі. 4 людей цивільних постраждали”, – пишуть у ДСНС.

А вночі та вранці під обстрілом опинився Харків.

“Зафіксовані влучання у приватні виробничу та складську будівлі в Київському районі, в яких виникли пожежі. 3 цивільних постраждали. Ліквідація наслідків ворожої атаки триває”, – уточнили рятувальники.

Ще одна пожежа почалася після удару по Дергачах. Там спалахнула суха трава на площі 2500 м. кв.