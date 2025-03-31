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Фото обстріляного Харкова показав Синєгубов: куди прилітало вночі та вранці 

Події 08:27   31.03.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Фото обстріляного Харкова показав Синєгубов: куди прилітало вночі та вранці  Фото: Олег Синєгубов/телеграм

Вранці 31 березня начальник ХОВА Олег Синєгубов розповів про наслідки ворожих обстрілів Харкова та області.

Напередодні вранці та вдень під ударами був переважно Куп’янський район. Перші “прильоти” припали на відкриту територію, обійшлося без руйнувань і постраждалих.

“15:59 – Куп’янський р-н., Куп’янська ТГ., м. Куп’янськ. Внаслідок обстрілу сталося влучання на території цвинтаря. Пошкоджено приватні будинки”, – уточнив Синєгубов.

О 18:30 знову прилетіло по Куп’янську. КАБ влучив по п’ятиповерхівці – постраждали двоє чоловіків та три жінки, їх госпіталізували. Крім того, пошкоджені п’ять авто.

Обстріл Харкова 31 березня 2025
Фото: Олег Синєгубов/телеграм

“02:29 – м. Харків. Влучання БпЛА «Шахед» в будівлю цеху. Пошкоджено скління вікон 3-х багатоквартирних будинків, скління та фасад будівлі дитячого садка та 2 автомобілі. Постраждало 3 людини  (гостра реакція на стрес, травми колінного суглоба)”, – уточнив начальник ХОВА.

Обстріл Харкова 31 березня 2025
Фото: Олег Синєгубов/телеграм

Ще кілька “прильотів” зафіксували вже вранці. Зокрема, о 05:03 “Шахед” влучив по даху виробничої будівлі та складів. На місці обстрілу виникла пожежа.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 31 Березня 2025 в 08:27;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вранці 31 березня начальник ХОВА Олег Синєгубов розповів про наслідки ворожих обстрілів Харкова та області.".