Нічні вибухи в Харкові: Терехов розповів, куди прилетіло і про постраждалих
Вночі та вранці в Харкові пролунало, як мінімум, шість вибухів.
За даними мера Ігоря Терехова, ворог атакував місто безпілотниками, а всі “прильоти” – у Київському районі.
Перший вибух пролунав близько 02:20.
“Попередньо на межі Шевченківського та Київського районів удар ворожого БпЛА. Точне місце влучання, наслідки та наявність постраждалих уточнюється. Влучання сталося по території цивільного підприємства у Київському районі“, – написав мер.
Пізніше міський голова уточнив, що також пошкоджений дитячий садок та культурно-спортивний комплекс. А двоє людей отримали гостру реакцію на стрес.
“Їм надано необхідну медичну допомогу”, – зазначив Терехов.
Ще кілька “прильотів” було вже вранці. На місця ударів виїхали профільні служби – розпочали ліквідацію наслідків обстрілів, уточнив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
“Харків під атакою ворожих безпілотників. Будьте обережні”, – попередив начальник ХОВА.
Пізніше про наслідки вже ранкових “прильотів” проінформував мер.
“Щодо попередніх прильотів – на місці ударів значна пожежа, пошкоджені скління та фасад дитячого закладу, вибиті шибки у прилеглих багатоповерхівках, зазнали пошкоджень кілька приватних авто. Атака ворожих безпілотників на місто продовжується. Будьте обережні!“, – написав Терехов.
Остання серія вибухів пролунала вже близько 6:00. Всі удари, за даними Терехова, також прийшлися по Київському району.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: вибух, обстріл, прилет, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 31 Березня 2025 в 07:09;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вночі та вранці у Харкові пролунало, як мінімум, шість вибухів. ".