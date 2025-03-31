«Поліція готова» – Токар про можливий новий наступ росіян на Харківщину

Голова ГУ Нацполіції Харківщини Петро Токар в етері «Суспільне. Студія» прокоментував заяву президента України Володимира Зеленського про плани Путіна наступати на Сумщині та Харківщині.

«24 лютого 2022 року було для нас зненацька, вже йде четвертий рік війни, і застати нас зненацька неможливо. Поліція готова до виконання всіх завдань, які виникнуть під час можливого наступу російських військ на Харків і деякі території Харківщини. У нас є відповідні алгоритми допомоги евакуації, а також будемо надавати допомогу СОУ в тих повноваженнях, які нам надані законом України», – заявив Токар.

Нагадаємо, «Інтерфакс-Україна» передавав, що в інтерв’ю французькій газеті Le Figaro президент Володимир Зеленський знову заявив про плани Путіна наступати на Сумщині та Харківщині. Він зазначив, що Путін вже хотів розпочати цю операцію вісім місяців тому, але йому не дали цього зробити завдяки Курській операції.

Він також повідомив, що вже п’яту добу Харків знаходиться під масованими ударами БпЛА «Герань-2». Тільки за ці дні по місту прилетіли 22 ворожі дрони. Зокрема, шість влучань зафіксували 31 березня.

«Всі ці ураження були здійснені з 02:00 по 06:00. У тому числі, повторні удари відбувалися. Три особи зазнали тілесних ушкоджень. Постраждала інфраструктура», – розповів голова ГУНП Харківщини.

Він уточнив, що під ворожими ударами знаходиться й прикордоння області. Росіяни гатять з РСЗВ та артилерії, також б’ють КАБами. Однак найбільше атакують БпЛА.

«Потерпає Золочівська, Куп’янська, Кіндрашівська громади. Там ведуться найактивніші бойові дії», – зазначив Токар.

Нагадаємо, перші вибухи пролунали в Харкові близько 02:20. За даними мера Ігоря Терехова, ворог атакував місто БпЛА, а всі “прильоти” зафіксували у Київському районі. Протягом наступних кількох годин окупанти випустили на місто ще кілька безпілотників. Атака дронами тривала до шостої ранку. Усього зафіксували шість ударів. Пізніше міський голова уточнив, що в результаті пошкоджений дитячий садок та культурно-спортивний комплекс. Пізніше у Харківській обласній прокуратурі поінформували, що росіяни завдали шість ударів по промисловій зоні у Київському районі. “Прилетіло” по складських приміщеннях та друкарні. На місці тілесні ушкодження отримали троє чоловіків, віком від 50 до 60 років. Це працівники підприємств, що знаходяться на території. У двох із них гостра реакція на стрес, у третього — забій колінного суглоба.