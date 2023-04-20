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«Шокером лупили» — жители Изюмщины о пытках: командира РФ идентифицировали

15:23   20.04.2023
Виктория Яковенко
«Шокером лупили» — жители Изюмщины о пытках: командира РФ идентифицировали Фото: Харьковская областная прокуратура

Правоохранители идентифицировали российского подполковника, который во время оккупации села Пески-Радьковские в Изюмском районе наказывал пытать бывших участников АТО и гражданских.

По данным Харьковской областной прокуратуры, преступником оказался 41-летний подполковник с позывным «Морячок», который осуществлял руководство военнослужащими 30-й мотострелковой бригады центрального округа РФ.

Оккупанты избивали людей электрошокером, палками и удерживали в подвальных помещениях без еды и воды. Даже все это российским военным показалось недостаточным: двум бывшим участникам АТО они поставили на теле клеймо раскаленным железом, добавили правоохранители.

Видео с жертвами оккупантов опубликовали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

«Шокером сначала лупили по спине, как я на коленях стоял. Проверили карманы, завязали глаза и отправили в погреб», — рассказал мужчина.

Еще один житель сообщил, что по именам жертв не называли, каждому оккупанты присвоили цифры.

«У меня штаны были спортивные. И припаяли мне три «метки» раскаленным прутом. Сказал, что это наша «метка», – рассказала еще одна жертва оккупантов.

Также военные РФ принуждали потерпевших «для профилактики» убирать улицы и копать окопы, добавили правоохранители.

Подполковнику РФ сообщили о подозрении по факту нарушения законов и обычаев войны, совершенном по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УКУ).

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Автор: Виктория Яковенко

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    • • Дата публикации материала: 20 апреля 2023 в 15:23;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители идентифицировали российского подполковника, который во время оккупации села Пески-Радьковские в Изюмском районе наказывал пытать бывших участников АТО и гражданских.".