«Шокером лупили» — жители Изюмщины о пытках: командира РФ идентифицировали

Правоохранители идентифицировали российского подполковника, который во время оккупации села Пески-Радьковские в Изюмском районе наказывал пытать бывших участников АТО и гражданских.

По данным Харьковской областной прокуратуры, преступником оказался 41-летний подполковник с позывным «Морячок», который осуществлял руководство военнослужащими 30-й мотострелковой бригады центрального округа РФ.

Оккупанты избивали людей электрошокером, палками и удерживали в подвальных помещениях без еды и воды. Даже все это российским военным показалось недостаточным: двум бывшим участникам АТО они поставили на теле клеймо раскаленным железом, добавили правоохранители.

Видео с жертвами оккупантов опубликовали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

«Шокером сначала лупили по спине, как я на коленях стоял. Проверили карманы, завязали глаза и отправили в погреб», — рассказал мужчина.

Еще один житель сообщил, что по именам жертв не называли, каждому оккупанты присвоили цифры.

«У меня штаны были спортивные. И припаяли мне три «метки» раскаленным прутом. Сказал, что это наша «метка», – рассказала еще одна жертва оккупантов.

Также военные РФ принуждали потерпевших «для профилактики» убирать улицы и копать окопы, добавили правоохранители.

Подполковнику РФ сообщили о подозрении по факту нарушения законов и обычаев войны, совершенном по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УКУ).