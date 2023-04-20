«Шокером лупили» – жителі Ізюмщини про катування: командира РФ ідентифікували

Правоохоронці ідентифікували російського підполковника, який під час окупації села Піски–Радківські в Ізюмському районі наказував катувати колишніх учасників АТО та цивільних.

За даними Харківської обласної прокуратури, злочинцем виявився 41-річний підполковник з позивним «Морячок», який здійснював керівництво військовослужбовцями 30-ої мотострілецької бригади центрального округу РФ.

Окупанти били людей електрошокером, палицями та утримували в підвальних приміщеннях без їжі та води. Навіть все це російським військовим здалося недостатнім: двом колишнім учасникам АТО вони поставили на тілі клеймо розпеченим залізом, додали правоохоронці.

Відео жертвами окупантів опублікували в ГУ Нацполіції в Харківській області.

«Шокером спочатку лупили по спині, як я на колінах стояв. Перевірили кармани, зав’язали очі і відправили у льох», – розповів чоловік.

Ще один мешканець розповів, що на імена жертв не називали, кожному окупанти присвоїли цифри.

«У мене штани були спортивні. І припаяли мені три мітки розпеченим прутом. Сказав, що це наша мітка», – розповіла ще одна жертва окупантів.

Також військові РФ примушували потерпілих «для профілактики» прибирати вулиці та копати окопи, додали правоохоронці.

Наразі підполковнику РФ заочно повідомили про підозру за фактом порушення законів та звичаїв війни, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 ККУ).